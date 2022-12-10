Центристская партия предлагает ввести трехступенчатый подоходный налог

„Ступенчатый подоходный налог и повышение не облагаемого налогом минимума до уровня минимальной зарплаты сократит социальное неравенство и повысит доходы среднего класса до 1740 евро в год. Учитывая, что Эстония занимает лидирующие позиции по росту цен, каждое дополнительно евро будет людям в помощь. Необходимо установить более высокую ставку подоходного налога на доходы, в два и более раза превышающие среднюю зарплату“, - сказал заместитель председателя Центристской партии Танель Кийк.