Каллас в Риге: на энергетический кризис мы должны реагировать вместе с Латвией и Литвой

По словам премьер-министра Каи Каллас, на сегодняшней встрече обсуждались вопросы энергетической безопасности и готовности к различным сценариям риска. „Если Эстонии и другим странам Балтии понадобится в экстренном порядке подключиться к центральноевропейской энергосистеме, это возможно осуществить уже сегодня“, отметила она. Премьер-министр добавила, что безопасность поставок электроэнергии и газа обеспечивается, если мы координируем свои действия с нашими соседями, причем как на упреждение, так и тем более во время потенциального кризиса. „Поэтому Эстония вместе с Латвией и Литвой хотела бы заключить региональное соглашение о снабжении потребителей газом в случае нарушения надежности поставок. Экономия энергии также имеет большое значение. Нам всем необходимо приложить совместные усилия для сокращения потребления“, сказала она.

Премьер-министр отметила, что в течение года мы вместе принимали очень важные решения, чтобы положить конец нашей зависимости от российских энергоносителей. „Нам удалось избавиться от российского газа и в то же время обеспечить надежность газоснабжения в регионе. Уже весной мы прекратили торговлю электроэнергией с Россией“, сказала Каллас.

Что касается нефти, то с 5 декабря запрещен импорт российской нефти в Европейский союз и действует потолок цен, согласованный между G7 и ЕС. Через два месяца в ЕС также будет наложен запрет на импорт российских нефтепродуктов, который уже вступил в силу в Эстонии 5 декабря. „Это важные шаги по ограничению доходов российской военной машины. Россия планирует принять ответные меры, то есть ввести минимальный уровень цен. Это говорит о том, что потолок цен для них явно неудобен. Но для снижения энергетических доходов России необходимо сделать еще больше. Мы вернемся к обсуждению потолка цен на нефть в ЕС уже в январе“, добавила премьер-министр.