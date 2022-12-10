В Эстонию прибыли шесть самоходных артиллерийских установок K9 Kõu

Ранее в Эстонию из Южной Кореи были доставлены 12 артиллерийских установок, что значительно улучшило огневые возможности Сил обороны Эстонии. Самые первые мобильные артиллерийские установки K9 Kõu прибыли в Эстонию в 2020 году.

„Согласно плану развития государственной обороны, в течение четырех лет из Южной Кореи в Эстонию будут доставлены 24 артиллерийских установки общей стоимостью 81,5 млн евро. В стоимость также входит обучение инструкторов и обслуживающего персонала, специальные инструменты и запасные части. Кроме того, было принято решение закупить в ближайшие годы еще 12 артиллерийских установок, что сделает ударный кулак Сил обороны еще более мощным“, - сказал руководитель отдела бронированных транспортных средств и техники RKIK Кармо Саар.