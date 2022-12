Два года Народным посольствам Беларуси: „Телефоны в посольствах Лукашенко должны молчать“

В Испании представители Народного посольства приняли участие в конференции СIDOB Living in the „area of vital interest“ for Russia, где была подчеркнута необходимость стратегической и последовательной политики Европы в отношении стран бывшего СССР. В Словении состоялась премьера фильма „Кураж“ и выставка политического плаката Владимира Цеслера, началось создание белорусской библиотеки. В Шотландии прошли чтения рассказов политзаключенных „The people woke up: the 2020 revolution in Belarus“ и футбольный матч „Кубок Ивулина“ между парламентариями и белорусской диаспорой.