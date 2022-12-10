Два года Народным посольствам Беларуси: „Телефоны в посольствах Лукашенко должны молчать“(1)
10 декабря 2022 года исполняется два года со дня открытия Народных посольств Беларуси. За это время представительства были открыты более чем в 20 странах мира и стали полноправными участниками дипломатической работы демократической Беларуси. Народные посольства остаются независимой и волонтёрской инициативой диаспоры, и не только организовали десятки мероприятий и встреч в своих странах, но и открывают новые представительства.
Основным фокусом 2022 года была поддержка Украины. Народные посольства осудили вторжение российских войск, направили письма поддержки украинским послам, осудили проведение „референдумов“ на оккупированных территориях. Представители Народных посольств поддержали антивоенный манифест Светланы Тихановской и дополнили его планом действий для диаспоры, основными пунктами которого стали поддержка Украины и разделение в общественном сознании белорусского народа от режима Лукашенко, виновного в этой войне.
С начала войны представители Народных посольств и диаспоры участвуют в акциях поддержки, оказывают волонтёрскую помощь украинцам, собирают гуманитарную, техническую и финансовую помощь, сотрудничают с украинской диаспорой в организации акций и мероприятий, сборе средств, контактах с политиков и СМИ. В Швеции совместно с сообществом „Беларусы Швеции“ каждую неделю проводят акции в поддержку Украины, передали калиновцам машину, заполнив ее едой и медикаментами, участвовали в сборе средств на дроны для белорусов. В Германии был создан альянс демократических партий и гражданского общества для противодействия российским маршам в поддержку военной агрессии России в Украине.
Народные посольства защищают интересы белорусов и белорусок в своих странах, проводя адвакационные кампании. В Эстонии удалось добиться гуманитарных виз для белорусов, видов на жительство для студентов и айтишников. В Словении противодействовали экстрадиции белоруса по запросу Интерпола, представительница народного посольства посещала заключенного в тюрьме, подготовила доказательства политического характера преследования и массовых пыток в белорусских тюрьмах, что было учтено судом. В Швеции ведется работа по упрощению получения белорусами международной защиты. Все Народные посольства проводят консультации по легализации и получению документов в своих странах.
В 2022 году была проведена большая работа с политиками, депутатами Европарламента и парламентами стран. Мероприятие „Belarus and Ukraine- free from the Empire“ прошло в парламенте Шотландии с приглашением представителей Украины. В Швеции после парламентских выборов возобновила работу Группа дружбы с демократической Беларусью. В Германии представители Народного посольства инициировали открытое письмо канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с призывом поддержать Марию Колесникову, которое уже подписали более 100 общественных деятелей и политиков.
Основной задачей Народных посольств является распространение информации о ситуации в Беларуси. С этой целью представители Народных посольств еженедельно готовят и рассылают новостные дайджесты местным политикам, встречаются с представителями власти, парламентариями, дипломатами, организуют совместные проекты с общественными объединениями своих стран, дают интервью СМИ, выступают на радио и телевидении.
Народные посольства оказывают информационную и организационную поддержку демократическим силам Беларуси в своих странах: готовят аналитические документы, помогают организовать официальные визиты, встречи, интервью. Большую помощь во время визитов Светланы Тихановской в Эстонию, Испанию, Великобританию, Шотландию, Австрию, Швецию, Германию и другие страны оказали представители Народных посольств.
На еженедельных встречах с профессиональными дипломатами Офиса Светланы Тихановской и Объединенного переходного кабинета согласовывается международная повестка и планируются совместные действия.
Продвижение белорусской повестки происходит через культурные, социальные и спортивные мероприятия.
В Испании представители Народного посольства приняли участие в конференции СIDOB Living in the „area of vital interest“ for Russia, где была подчеркнута необходимость стратегической и последовательной политики Европы в отношении стран бывшего СССР. В Словении состоялась премьера фильма „Кураж“ и выставка политического плаката Владимира Цеслера, началось создание белорусской библиотеки. В Шотландии прошли чтения рассказов политзаключенных „The people woke up: the 2020 revolution in Belarus“ и футбольный матч „Кубок Ивулина“ между парламентариями и белорусской диаспорой.
Не прекращается работа по поддержке политзаключенных и пострадавших белорусов и белорусок, им оказывают гуманитарную и финансовую помощь, оплачивают продуктовые наборы, поддерживают семьи. Представители посольств сотрудничают с ассоциацией „Либереко“ по „усыновлению“ белорусских политзаключенных политиками. Беларусы в Италии реализовали проекты „Каникулы в Италии для детей политзаключенных“ и „Подарки детям политзаключенных“ в 2021 и 2022 годах. В Шотландии активно сотрудничают с гражданской инициативой „Шотландия для Европы“ по поддержке пострадавших белорусов и белорусок.
Народные посольства становятся „точками входа“ по всем вопросам, касающихся Беларуси, постепенно заменяя посольства Лукашенко на международных мероприятиях, в отношениях с местными политиками, дипломатическим корпусом, отстаивая интересы беларусов и беларусок за рубежом. На ежегодной церемонии ликвидации концлагерей Бухенвальд и Миттельбау-Дора в делегацию от Беларуси во главе с Павлом Латушко вошли представители Народного посольства Германии, а в Маутхаузене - Австрии и Словении. Семья задержанного в Словении по запросу Интерпола белоруса обратилась за поддержкой в Народное посольство Беларуси, а не в посольство в Вене. Представители Народного посольства Австрии представляли Беларусь на Дне Европы в Вене, представители Италии - на новогодней ярмарке с национальной символикой и товарами из Беларуси, представители Словении и Австрии - на благотворительной „дипломатической“ ярмарке Sila Bazaar в Любляне.
Так постепенно происходит международное признание Народных посольств и реализуется еще одна цель инициативы - „телефоны в посольствах Лукашенко должны молчать“.