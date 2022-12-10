Два года Народным посольствам Беларуси: „Телефоны в посольствах Лукашенко должны молчать“

Основным фокусом 2022 года была поддержка Украины. Народные посольства осудили вторжение российских войск, направили письма поддержки украинским послам, осудили проведение „референдумов“ на оккупированных территориях. Представители Народных посольств поддержали антивоенный манифест Светланы Тихановской и дополнили его планом действий для диаспоры, основными пунктами которого стали поддержка Украины и разделение в общественном сознании белорусского народа от режима Лукашенко, виновного в этой войне.

С начала войны представители Народных посольств и диаспоры участвуют в акциях поддержки, оказывают волонтёрскую помощь украинцам, собирают гуманитарную, техническую и финансовую помощь, сотрудничают с украинской диаспорой в организации акций и мероприятий, сборе средств, контактах с политиков и СМИ. В Швеции совместно с сообществом „Беларусы Швеции“ каждую неделю проводят акции в поддержку Украины, передали калиновцам машину, заполнив ее едой и медикаментами, участвовали в сборе средств на дроны для белорусов. В Германии был создан альянс демократических партий и гражданского общества для противодействия российским маршам в поддержку военной агрессии России в Украине.

Народные посольства защищают интересы белорусов и белорусок в своих странах, проводя адвакационные кампании. В Эстонии удалось добиться гуманитарных виз для белорусов, видов на жительство для студентов и айтишников. В Словении противодействовали экстрадиции белоруса по запросу Интерпола, представительница народного посольства посещала заключенного в тюрьме, подготовила доказательства политического характера преследования и массовых пыток в белорусских тюрьмах, что было учтено судом. В Швеции ведется работа по упрощению получения белорусами международной защиты. Все Народные посольства проводят консультации по легализации и получению документов в своих странах.