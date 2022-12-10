Прямая трансляция | В Осло проходит церемония вручения Нобелевской премии мира

Норвежский юрист и председатель Норвежского Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен в своем вступительном слове отметила, что Альфред Нобель поддерживал науки, литературу и мир. "В основе его видения было убеждение, что талантливые и упорные люди могут изменить мир", — сказала она.

От имени белорусского правозащитника, который уже 17 месяцев находится в СИЗО, на вручении премии выступила его жена Наталья Пинчук. В нобелевской речи Пинчук процитировала ранние высказывания и сочинения мужа, в том числе такие его слова:

"Сейчас постоянная борьба добра и зла развернулась почти в чистом виде по всему региону. Холодный ветер с востока столкнулся с теплом европейского ренессанса.

Недостаточно быть образованным и демократичным, недостаточно быть гуманным и милосердным. Мы должны уметь защищать свои достижения и свою Отчизну. Недаром в средние века понятие Отчизны было связано с понятием свободы.

Я точно знаю, какая Украина устроит Россию и Путина — зависимая диктатура. Такая же, как сегодняшняя Беларусь, где не слышен голос угнетенного народа.

Российские военные базы, огромная экономическая зависимость, культурная и языковая русификация — вот ответ, на чьей стороне Лукашенко. Белорусские власти независимы лишь в той мере, в какой им позволяет быть Путин. Следовательно, необходимо бороться с „интернационалом диктатур“.

Выступая на церемонии вручения Нобелевской премии мира, председатель правления российского общества „Мемориала“ Ян Рачинский поблагодарил Нобелевский комитет за то, что российские правозащитники разделили награду с коллегами из Беларуси и Украины. "Такое решение Комитета имеет важное символическое значение: оно подчеркивает, что государственные границы не могут и не должны разделять гражданское общество. А для нас это соседство — дополнительная награда“, - сказал он.

В свое речи Рачинский затронул вопрос „войн памяти“, которые нынешнее руководство России развязало против соседних стран.