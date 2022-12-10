Прямая трансляция | В Осло проходит церемония вручения Нобелевской премии мира
В этом году премию мира получили российский „Мемориал“, украинский „Центр гражданских свобод“, а также белорусский правозащитник Алесь Беляцкий — председатель правозащитного центра „Весна“ и политзаключенный.
Норвежский юрист и председатель Норвежского Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен в своем вступительном слове отметила, что Альфред Нобель поддерживал науки, литературу и мир. "В основе его видения было убеждение, что талантливые и упорные люди могут изменить мир", — сказала она.
От имени белорусского правозащитника, который уже 17 месяцев находится в СИЗО, на вручении премии выступила его жена Наталья Пинчук. В нобелевской речи Пинчук процитировала ранние высказывания и сочинения мужа, в том числе такие его слова:
"Сейчас постоянная борьба добра и зла развернулась почти в чистом виде по всему региону. Холодный ветер с востока столкнулся с теплом европейского ренессанса.
Недостаточно быть образованным и демократичным, недостаточно быть гуманным и милосердным. Мы должны уметь защищать свои достижения и свою Отчизну. Недаром в средние века понятие Отчизны было связано с понятием свободы.
Я точно знаю, какая Украина устроит Россию и Путина — зависимая диктатура. Такая же, как сегодняшняя Беларусь, где не слышен голос угнетенного народа.
Российские военные базы, огромная экономическая зависимость, культурная и языковая русификация — вот ответ, на чьей стороне Лукашенко. Белорусские власти независимы лишь в той мере, в какой им позволяет быть Путин. Следовательно, необходимо бороться с „интернационалом диктатур“.
Выступая на церемонии вручения Нобелевской премии мира, председатель правления российского общества „Мемориала“ Ян Рачинский поблагодарил Нобелевский комитет за то, что российские правозащитники разделили награду с коллегами из Беларуси и Украины. "Такое решение Комитета имеет важное символическое значение: оно подчеркивает, что государственные границы не могут и не должны разделять гражданское общество. А для нас это соседство — дополнительная награда“, - сказал он.
В свое речи Рачинский затронул вопрос „войн памяти“, которые нынешнее руководство России развязало против соседних стран.
"После прихода к власти Владимира Путина новое российское руководство и его идеологическая обслуга начали яростные и агрессивные „войны памяти“ против своих соседей, — Эстонии, Латвии, Украины, — в полной мере используя при этом старые советские стереотипы и ярлыки.
Конечно, это делалось отнюдь не во имя „исторической правды“, а ради собственных политических интересов. Кончилось тем, что борьба с „национализмом“ и „бандеровщиной“ стала идеологическим обоснованием и пропагандистским обеспечением безумной и преступной захватнической войны против Украины.
И одной из первых жертв этого безумия оказалась историческая память самой России. В самом деле, для того, чтобы выдать агрессию против соседней страны за „борьбу с фашизмом“, потребовалось искорежить умы российских граждан, поменяв местами понятия „фашизм“ и „антифашизм“.
Теперь российские масс-медиа именуют „антифашизмом“ вооруженное вторжение в соседнюю страну, не дававшую к этому никаких поводов, аннексию захваченных территорий, террор против гражданского населения в оккупированных районах, военные преступления. Нагнетается ненависть к Украине, ее культура и ее язык публично объявляются „неполноценными“, а украинский народ несуществующим. „Фашизмом“ же называют сопротивление агрессору.
Все это абсолютно противоречит историческому опыту России, обесценивает и искажает память о подлинно антифашистской войне 1941-1945 годов, память о советских солдатах, сражавшихся против Гитлера. Слова „русский солдат“ в сознании множества людей будут связаны теперь не с ними, а с теми, кто сеет смерть и разрушение на украинской земле“.