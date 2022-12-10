Вооруженное нападение в Дрездене: вероятно, есть заложники

В центре Дрездена в субботу, 10 декабря, вооруженный мужчина, по предположению полиции, захватил заложников, число которых пока неизвестно. По сообщениям немецких СМИ, злоумышленник забаррикадировался в торговом центре Altmarktgalerie. К месту происшествия стянуты силы полицейского спецназа.

Газета Bild передает, что мужчина, вооруженный пистолетом, ворвался утром в здание местной радиостанции Radio Dresden и открыл огонь, сотрудники успели укрыться в безопасном месте. Затем он направился на машине в центральную часть города, где укрылся в одном из помещений косметическо-хозяйственного магазина DM в торговом центре Altmarktgalerie.

В связи со случившимся проведена эвакуация людей из торгового центра и прилегающих территорий. Полиция обратилась к населению и туристам с просьбой держаться подальше от этого района. Расположенный поблизости рождественский рынок закрыт.

Согласно пока не подтвержденной официальной информации, до того как прибыть на радиостанцию, мужчина совершил убийство в дрезденском районе Пролис.

Чуть позже дрезденская полиция сообщила, что в одном из многоквартирных домов в районе Пролис обнаружено тело убитой 70-летней женщины и что подозреваемым в убийстве является ее 40-летний сын. Полиция связывает это преступление с захватом заложников в центре Дрездена.