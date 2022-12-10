Министр иностранных дел Финляндии: подозрения в коррупции подрывают доверие к Европарламенту(1)
Аресты чиновников ЕС бельгийской полицией в связи с расследованием обвинений в коррупции звучат шокирующе, а подозрения наверняка подорвут доверие к Европарламенту, считает министр иностранных дел Пекка Хаависто, пишет Yle.
Бельгийская полиция задержала вице-спикера Европарламента Еву Кайли в связи с расследованием коррупции.
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что подозрения в коррупции шокируют. По его словам, просто подозрение, не говоря уже о реальной попытке или фактическом подкупе, подрывает доверие к Европарламенту.
Полиция подозревает, что некая страна Персидского залива пыталась повлиять на решения парламента ЕС. По сообщениям СМИ, этой страной был Катар, в котором сейчас проходит ЧМ по футболу.
По делу задержаны четыре человека, также полиция изъяла 600 000 евро наличными.
Кайли является греческим евродепутатом и одним из 14 вице-спикеров парламента.