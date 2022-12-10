Министр обороны Эстонии: я не вижу осознанного стремления России выступить против НАТО

В интервью норвежскому телеканалу NRK Йенс Столтенберг заявил, что, если что-то пойдет не так, война в Украине может перерасти в конфликт между НАТО и Россией. Генсек НАТО добавил, что „нет никаких сомнений в том, что полномасштабная война возможна“. Однако, по его словам, важно не допустить войны, „которая затронет еще больше европейских стран и перерастет в полномасштабную войну в Европе“. "Мы каждый день работаем над тем, чтобы избежать этого“, - сказал Столтенберг.

Россия уже не раз заявляла, что НАТО уже является стороной конфликта, так как Альянс поставляет Украине оружие, обучает ее военных и делится данными разведки для нападения на российские силы.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что серьезных изменений в контексте войны не произошло. "Но если смотреть на долгосрочную перспективу, то, конечно, Россия скорее всего начнет новую мобилизацию в начале года, и это, безусловно, может означать, что в весенние месяцы Россия попытается начать новое наступление, по крайней мере, многие признаки указывают на это“, — сказал он. "Это еще раз подтверждает, что мы должны продолжать помогать Украине в этом году, что другого выбора нет".

Певкур добавил, что не видит преднамеренного выступления России против НАТО, скорее вопрос в том, как Запад в целом может помочь Украине в борьбе с Россией. „Задача НАТО и стран Запада - помочь Украине“, - подчеркнул министр.