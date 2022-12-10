Управа района Ласнамяэ призывает жителей принять участие в кампании "Не запускай деньги в небо – пожертвуй их“(1)
Районная управа присоединилась к кампании „Не запускай деньги в небо – пожертвуй их“ и предлагает жителям Ласнамяэ вместо покупки фейерверков направить средства на благотворительность.
Управа района Кесклинн в сотрудничестве с Varjupaikade MTÜ запустили кампанию „Не запускай деньги в небо – пожертвуй их“, цель которой – призвать жителей задуматься о благополучии домашних любимцев и пожертвовать предназначенные для покупки фейерверков деньги в приют для животных. Управа района Ласнамяэ решила присоединиться к кампании и призывает всех жителей района начать год в статусе зелёной столицы без фейерверков.
Старейшина района Юлианна Юрченко сказала, что фейерверки нравятся многим, но, к сожалению, они наносят вред как природе, так и животным. Многие четвероногие восстанавливаются после Нового года еще на протяжении нескольких недель. „В этом году Таллинн отказался от фейерверков, и мы призываем жителей больше задумываться об окружающем нас мире. Лучше вместо покупки фейерверка пожертвуйте деньги Varjupaikade MTÜ“, – сказала Юрченко. Старейшина добавила, что в сегодняшней экономической ситуации, при таком росте цен, благотворительные организации находятся в очень тяжелом положении, и приветствуется любая помощь.
На данный момент под опекой Varjupaikade MTÜ находится более 700 кошек и более 50 собак. Команда приютов очень благодарна за гранулы и наполнитель для кошачьих туалетов, так как из-за сложившейся ситуации их стоимость выросла втрое – недельный запас стоит целых 3500 евро. Корм для кошек и собак, особенно консервы, также приветствуется. Финансовое пожертвование можно очень легко сделать прямо на счет Varjupaikade MTÜ ЗДЕСЬ.
Отказ от масштабного фейерверка не означает отказа от праздничного настроения. Несмотря ни на что районная управа сделала упор на украшении зданий, на улицах установлены несколько новогодних световых инсталляций, также украшены 9 новогодних елок. Несколько частных владельцев также самостоятельно украсят свои елки, например, в кварталах Юлемисте и Раадику. Районная управа также организует различные бесплатные рождественские мероприятия. С 27 ноября каждое воскресенье в разных местах Ласнамяэ проходят адвент-концерты. 14 декабря управа района Ласнамяэ в сотрудничестве с центром культуры „Линдакиви“ и социальным центром Ласнамяэ проведут атмосферный рождественский концерт. Кроме того, район впервые отмечает начало зимы 21 декабря в эко-сауне Ласнамяэ, куда приглашаются все желающие насладиться банными радостями.