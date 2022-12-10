Управа района Ласнамяэ призывает жителей принять участие в кампании "Не запускай деньги в небо – пожертвуй их“

Управа района Кесклинн в сотрудничестве с Varjupaikade MTÜ запустили кампанию „Не запускай деньги в небо – пожертвуй их“, цель которой – призвать жителей задуматься о благополучии домашних любимцев и пожертвовать предназначенные для покупки фейерверков деньги в приют для животных. Управа района Ласнамяэ решила присоединиться к кампании и призывает всех жителей района начать год в статусе зелёной столицы без фейерверков.

Старейшина района Юлианна Юрченко сказала, что фейерверки нравятся многим, но, к сожалению, они наносят вред как природе, так и животным. Многие четвероногие восстанавливаются после Нового года еще на протяжении нескольких недель. „В этом году Таллинн отказался от фейерверков, и мы призываем жителей больше задумываться об окружающем нас мире. Лучше вместо покупки фейерверка пожертвуйте деньги Varjupaikade MTÜ“, – сказала Юрченко. Старейшина добавила, что в сегодняшней экономической ситуации, при таком росте цен, благотворительные организации находятся в очень тяжелом положении, и приветствуется любая помощь.

На данный момент под опекой Varjupaikade MTÜ находится более 700 кошек и более 50 собак. Команда приютов очень благодарна за гранулы и наполнитель для кошачьих туалетов, так как из-за сложившейся ситуации их стоимость выросла втрое – недельный запас стоит целых 3500 евро. Корм для кошек и собак, особенно консервы, также приветствуется. Финансовое пожертвование можно очень легко сделать прямо на счет Varjupaikade MTÜ ЗДЕСЬ .

Отказ от масштабного фейерверка не означает отказа от праздничного настроения. Несмотря ни на что районная управа сделала упор на украшении зданий, на улицах установлены несколько новогодних световых инсталляций, также украшены 9 новогодних елок. Несколько частных владельцев также самостоятельно украсят свои елки, например, в кварталах Юлемисте и Раадику. Районная управа также организует различные бесплатные рождественские мероприятия. С 27 ноября каждое воскресенье в разных местах Ласнамяэ проходят адвент-концерты. 14 декабря управа района Ласнамяэ в сотрудничестве с центром культуры „Линдакиви“ и социальным центром Ласнамяэ проведут атмосферный рождественский концерт. Кроме того, район впервые отмечает начало зимы 21 декабря в эко-сауне Ласнамяэ, куда приглашаются все желающие насладиться банными радостями.