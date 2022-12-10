Убийство на ЧМ-2022? Известный американский журналист погиб прямо во время футбольного матча

Матч Аргентина — Нидерланды закончился трагедией. Во время дополнительного времени американскому журналисту Гранту Уолу стало плохо, он внезапно потерял сознание. Прибывшие медики оказывали ему экстренную помощь прямо в пресс-ложе стадиона „Лусаил“ на протяжении 30 минут, после чего доставили в больницу. Сообщает „Спорт-Экспресс“.

Брат Валя Эрик записал видео в своем Instagram, где усомнился в естественных причинах смерти Гранта. „Я гей, и из-за меня он надел радужную футболку на чемпионате мира. Мой брат был здоров. Он сказал мне, что ему угрожали смертью. Я не верю, что мой брат умер. Я считаю, что он был убит. И я просто прошу о любой помощи“, — сказал Эрик Валь, в данный момент этот пост уже удален.

Ранее Гран обращался в медицинский центр Дохи из-за плохого самочувствия. Ему поставили диагноз „бронхит“ и выписали лекарства. Смерть Гранта подтвердила федерация футбола США. В настоящий момент власти Катара прорабатывают с посольством США вопрос доставки тела на родину.

Гранту Уолу было 48 лет. Он работал на CBS Sports и известен как автор книги „Эксперимент Бекхэма“. На чемпионате мира Грант уже фигурировал в новостных лентах — он был тем самым репортером, которого охрана не пустила на игру Уэльс — США из-за футболки с изображением радуги.

После того как Уол опубликовал информацию об инциденте, у него отобрали телефон — конфликт удалось погасить только после вмешательства главы службы безопасности стадиона, который принес извинения и разрешил репортеру пройти в пресс-ложу.

Все известные подробности смерти Уола опубликовал верховный комитет ЧМ-2022.

„Грант был известен огромной любовью к футболу и работал в Катаре на своем восьмом чемпионате мира. Ему стало плохо на медиатрибуне стадиона „Лусаил“ во время матча 1/4 финала Аргентина — Нидерланды.