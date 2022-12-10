Военный дневник
10.12.2022, 20:45

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (290-й день) | Одесса без света. Совет Европы одобрил выделение Украине 18 млрд евро помощи

 
В Одессе после российской атаки на объекты энергетики без света остались все потребители, кроме объектов критической инфраструктуры.
В Одессе после российской атаки на объекты энергетики без света остались все потребители, кроме объектов критической инфраструктуры.
ФОТО: REUTERS | Scanpix

Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.

  • В ночь на 10 декабря российские дроны-камикадзе в атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Одесской области. В результате атаки причинены существенные разрушения, без электричества осталась почти вся Одесская область.

  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью норвежскому телеканалу NRK заявил, что война в Украине может перерасти в конфликт между НАТО и Россией. "Война в Украине ужасна. Она также может превратиться в полномасштабную войну, которая перерастет в большую войну между НАТО и Россией. Мы каждый день работаем над тем, чтобы избежать этого“, - сказал он.

  • По сообщениям украинских СМИ и нескольких новостных телеграм-каналов (как украинских, так и российских), в поселке Советское в Крыму произошел пожар в казарме. По одной из версий, в казарме жили военнослужащие, по другой - недавно мобилизованные. Причины пожара, а также данные о погибших и пострадавших разнятся. Официального подтверждения или опровержения пока нет.

  • Британская газета Time пишет, что США дали Украине „зеленый свет“ на удары по территории России. После массированных ударов по инфраструктуре Украины Вашингтон меньше беспокоится по поводу возможной эскалации конфликта с Россией, считает издание.

  • Сотрудники СБУ провели обыски в храмах Украинской православной церкви в Харьковской области. Всего сотрудники спецслужбы пришли по 14 адресам епархии. „На территории епархии обнаружены библиотеки с прокремлевской литературой, восхваляющие страну-агрессора материалы и большое количество наличных денег в разной валюте, включая российские рубли. В одной из церквей даже хранились сухпайки русских оккупационных группировок“, - говорится в сообщении СБУ.

  • Украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в тюрьме в оккупированной Еленовке (Донецкая область) находится 150 граждан Украины. По его словам, украинские военные составляют лишь часть заключенных колонии, к которой у представителей Киева все еще нет доступа: „Судя по всему, доступ к Еленовке мы получим только после того, как ВСУ Еленовку освободят“.

  • Совет Европы одобрил выделение 18 млрд евро помощи Украине в 2023 году. Как говорится в заявлении, опубликованном в Брюсселе, речь идет о серии кредитов с десятилетним льготным периодом. Основная цель принимающих пакет законодателей - поддержать экономику Украины в краткосрочной перспективе и помочь восстановлению ее инфраструктуры. „Украина может рассчитывать на ЕС. Мы будем продолжать поддерживать Украину, в том числе и финансово, столько, сколько потребуется“, - заявил министр финансов председательствующей в Совете ЕС Чехии Збынек Станюра. Ожидается, что Европарламент утвердит это решение на следующей неделе.

  • Освобожденный из тюрьмы США Виктор Бут заявил в эфире RT, что поддерживает „спецоперацию“ РФ в Украине. "Я всецело поддерживаю, если бы была возможность и навыки необходимые, я бы, конечно, пошел добровольцем", — сказал он.

  • В городе Тульчине Винницкой области снесли памятник Александру Суворову. Это уже третий памятник русскому полководцу, снесенный в Украине с начала войны. Местные власти планируют сдать памятник на металлолом и передать вырученные средства ВСУ.

  • Бэнкси решил продать 50 своих рисунков, вырученные деньги он передаст на помощь Украине.

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