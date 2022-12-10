ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (290-й день) | Одесса без света. Совет Европы одобрил выделение Украине 18 млрд евро помощи

Британская газета Time пишет, что США дали Украине „зеленый свет“ на удары по территории России. После массированных ударов по инфраструктуре Украины Вашингтон меньше беспокоится по поводу возможной эскалации конфликта с Россией, считает издание.

Сотрудники СБУ провели обыски в храмах Украинской православной церкви в Харьковской области. Всего сотрудники спецслужбы пришли по 14 адресам епархии. „На территории епархии обнаружены библиотеки с прокремлевской литературой, восхваляющие страну-агрессора материалы и большое количество наличных денег в разной валюте, включая российские рубли. В одной из церквей даже хранились сухпайки русских оккупационных группировок“, - говорится в сообщении СБУ.

Украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в тюрьме в оккупированной Еленовке (Донецкая область) находится 150 граждан Украины. По его словам, украинские военные составляют лишь часть заключенных колонии, к которой у представителей Киева все еще нет доступа: „Судя по всему, доступ к Еленовке мы получим только после того, как ВСУ Еленовку освободят“.

Совет Европы одобрил выделение 18 млрд евро помощи Украине в 2023 году. Как говорится в заявлении, опубликованном в Брюсселе, речь идет о серии кредитов с десятилетним льготным периодом. Основная цель принимающих пакет законодателей - поддержать экономику Украины в краткосрочной перспективе и помочь восстановлению ее инфраструктуры. „Украина может рассчитывать на ЕС. Мы будем продолжать поддерживать Украину, в том числе и финансово, столько, сколько потребуется“, - заявил министр финансов председательствующей в Совете ЕС Чехии Збынек Станюра. Ожидается, что Европарламент утвердит это решение на следующей неделе.

Освобожденный из тюрьмы США Виктор Бут заявил в эфире RT, что поддерживает „спецоперацию“ РФ в Украине. "Я всецело поддерживаю, если бы была возможность и навыки необходимые, я бы, конечно, пошел добровольцем", — сказал он.