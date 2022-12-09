ЧМ-2022 по футболу
09.12.2022, 21:57

Тите покинул пост главного тренера сборной Бразилии после вылета с ЧМ

 
ФОТО: SUHAIB SALEM | Scanpix

Главный тренер сборной Бразилии Тите сообщил, что покидает пост главного тренера национальной команды после вылета южноамериканцев с мундиаля в Катаре. Об этом сообщает TNT Sports. Вместе с ним „селесау“ дважды доходили до четвертьфинала мирового первенства.

Сегодня „пентакампеоны“ уступили в четвертьфинале хорватам в серии пенальти. На турнире в России жёлто-зёлёные уступили в 1/4 финала сборной Бельгии, пишет Чемпионат.

Напомним, что еще в зимой специалист сообщил, что хочет уйти из сборной после окончания зимнего турнира. Он возглавлял команду с 2016 года. Напомним, бразильцы проиграли последние шесть матчей в плей-офф чемпионата мира европейским сборным с момента победы над Германией в финале мундиаля в 2002 году.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram или Instagram.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии