09.12.2022, 21:57
Тите покинул пост главного тренера сборной Бразилии после вылета с ЧМ
ФОТО: | Scanpix
Главный тренер сборной Бразилии Тите сообщил, что покидает пост главного тренера национальной команды после вылета южноамериканцев с мундиаля в Катаре. Об этом сообщает TNT Sports. Вместе с ним „селесау“ дважды доходили до четвертьфинала мирового первенства.
Сегодня „пентакампеоны“ уступили в четвертьфинале хорватам в серии пенальти. На турнире в России жёлто-зёлёные уступили в 1/4 финала сборной Бельгии, пишет Чемпионат.
Напомним, что еще в зимой специалист сообщил, что хочет уйти из сборной после окончания зимнего турнира. Он возглавлял команду с 2016 года. Напомним, бразильцы проиграли последние шесть матчей в плей-офф чемпионата мира европейским сборным с момента победы над Германией в финале мундиаля в 2002 году.