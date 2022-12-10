СЕГОДНЯ | ЧМ-2022: Суперматч между Францией и Англией. И очередная сенсация от Марокко?

Сегодня на ЧМ-2022 в Катаре определится вторая пара полуфиналистов. Первыми сыграют сборные Марокко и Португалии, а потом на поле выйдут сборные Англии и Франции.

На стадионе „Эль-Тумама“ между собой сыграют сборные Марокко и Португалии. Начало матча в 17:00.

Сборная Марокко - одна из главных сенсаций чемпионата мира в Катаре. Африканская сборная не только заняла первое место в группе со сборными Хорватии, Бельгии и Канады, но и по пенальти обошла испанцев - чемпионов мира 2010 года. В четырех матчах на нынешнем ЧМ сборная Марокко не пропустила ни одного гола (в игре с Канадой забили сами себе). В сборной Марокко нет такой россыпи звёзд как у Португалии, но при этом все футболисты Марокко хорошо и организовано играют в обороне, а при первой возможности создают острые контратаки.

Португалия в 1/8 финала разгромила сборную Швейцарии (6:1). Главная звезда сборной Роналду начинал игру со скамейки запасных, а вышедший вместо него Гонсалу Рамуш оформил хет-трик. Атака португальцев в этой встрече сыграла великолепно, реализовала большую часть своих возможностей и потратила слишком много эмоций, которых может не хватить в полуфинале. За последние 10 лет команды встречались между собой только один раз. Случилось это в рамках группового этапа ЧМ-2018 в России, тогда Португалия обыграла Марокко в тяжелейшем поединке (1:0).

Победа в этой встрече станет исторической для любой сборной. Португалия может стать ближе к первому в своей истории финалу ЧМ, а марокканцы могут стать первой африканской сборной, которая сыграет в полуфинале ЧМ.



На стадионе „Аль Байт“ между собой сыграют сборные Англии и Франции. Начало матча в 21:00.

В 1/8 финала сборная Англии разгромила Сенегал (3:0), а сборная Франции уверенно обыграла сборную Польши (3:1). Теперь действующим чемпионам мира и серебряным призёрам чемпионата Европы 2021 предстоит выяснить в очной встрече, кому ехать домой, а кому играть в полуфинале.