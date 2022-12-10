СЕГОДНЯ | ЧМ-2022: Марокко творит историю, Роналду едет домой, Франция сыграет против Англии

В перерыве оба тренера обошлись без замен. Португальцы бросились отыгрываться, но едва не пропустили второй гол - после опаснейшей подачи со штрафного на 50-й минуте. И тут же на поле выходит Криштиану вместо Невиша. И одновременно Каселу вместо Геррейру. У Марокко последовала вынужденная замена: на 57-й минуте ушел игравший с повреждением Саисс. Отличный момент сравнять счет был на 64-й минуте у Бруну Фернандеша: бил с линии штрафной, мяч просвистел над перекладиной. После этого Португалия практически заперла Марокко на их половине поля, один за другим подавала угловые. Однако африканская команда старалась контратаковать: на 75-й минуте вышедший на замену Чеддира не смог распорядиться мячом в штрафной соперника. Реальнейший шанс сравнять упустил на 83-й минуте Феликс - удар в девятку отбил вратарь Буну. В добавленное время наконец смог открыться в штрафной Роналду, но удар в ближний угол не доставил проблем Буну. Страсти накалились до предела: на третьей добавленной минуте за вторую желтую был удален марокканский форвард Чеддира. Но воспользоваться преимуществом Португалия не успела, забросы в штрафную были безадресными. Более того марокканец Абухляль не реализовал выход один на один. В итоге - сенсационная победа Марокко 1:0. Впервые африканская команда вышла в полуфинал чемпионата мира.

Начало игры за Португалией - на 5-й минуте вратарь Марокко Буну с трудом переводит на угловой удар головой в упор Жуана Феликса. И буквально в ответной атаке после углового упустил шанс забить форвард Марокко Эн-Несири: мяч пролетел над перекладиной. Еще один шанс забит был у Феликса на 30-й минуте, но мяч после мощного удара срикошетил от спины защитника. Первый тайм катился к нулевой ничьей, но на 42-й минуте трое португальских защитников не уследили в штрафной за Эн-Несири, который после навеса отправил мяч в сетку. Португалия могла тут же сравнять: после навеса Бруну Фернандеша мяч едва не залетел за шиворот Буну, Марокко спасла перекладина. В концовке тайма португальцы дважды требовали пенальти, но аргентинский судья Тельо был непреклонен, ВАР вмешиваться не стал.

У португальцев ожидаемо остался на скамейке запасных Криштиану Роналду, также в центре поля Вильяма Карвалью заменил Рубен Невиш. У Марокко выбыл из-за травмы один из героев игры 1/8 финала центральный защитник Агер, но другой центрдеф, Ромен Саисс, вопреки опасениям, смог выйти на поле.

Перед матчем

Сегодня на ЧМ-2022 в Катаре определится вторая пара полуфиналистов. Первыми сыграют сборные Марокко и Португалии, а потом на поле выйдут сборные Англии и Франции.

На стадионе „Эль-Тумама“ между собой сыграют сборные Марокко и Португалии. Начало матча в 17:00.

Сборная Марокко - одна из главных сенсаций чемпионата мира в Катаре. Африканская сборная не только заняла первое место в группе со сборными Хорватии, Бельгии и Канады, но и по пенальти обошла испанцев - чемпионов мира 2010 года. В четырех матчах на нынешнем ЧМ сборная Марокко не пропустила ни одного гола (в игре с Канадой забили сами себе). В сборной Марокко нет такой россыпи звёзд, как у Португалии, но при этом все футболисты Марокко хорошо и организованно играют в обороне, а при первой возможности создают острые контратаки.

Португалия в 1/8 финала разгромила сборную Швейцарии (6:1). Главная звезда сборной Роналду начинал игру со скамейки запасных, а вышедший вместо него Гонсалу Рамуш оформил хет-трик. Атака португальцев в этой встрече сыграла великолепно, реализовала большую часть своих возможностей и потратила слишком много эмоций, которых может не хватить в полуфинале. За последние 10 лет команды встречались между собой только один раз. Случилось это в рамках группового этапа ЧМ-2018 в России, тогда Португалия обыграла Марокко в тяжелейшем поединке (1:0).

Победа в этой встрече станет исторической для любой сборной. Португалия может стать ближе к первому в своей истории финалу ЧМ, а марокканцы могут стать первой африканской сборной, которая сыграет в полуфинале ЧМ.



На стадионе „Аль Байт“ между собой сыграют сборные Англии и Франции. Начало матча в 21:00.

В 1/8 финала сборная Англии разгромила Сенегал (3:0), а сборная Франции уверенно обыграла сборную Польши (3:1). Теперь действующим чемпионам мира и серебряным призёрам чемпионата Европы 2021 предстоит выяснить в очной встрече, кому ехать домой, а кому играть в полуфинале.

На ЧМ-2018 в России Англия дошла до полуфинала, где проиграла Хорватии и заняла четвертое место. Ранее сборные Англии и Франции играли между собой на чемпионатах мира дважды. На домашнем ЧМ-1966 сборная Англии обыграла Францию на групповой стадии (2:0) и выиграла чемпионат мира. На ЧМ-1998 сборные также встречались на групповой стадии и тогда победу снова праздновала Англия (3:1). Последняя игра состоялась в 2017 году, она была товарищеской и завершилась победой французов 3:2.

Действующий чемпион мира Франция становилась чемпионом мира в 1998 году, а в 2006 году вышла в финал, где проиграла Италии.

Франция в предвкушении выиграть второй титул подряд, а Англия спустя 56 лет хочет снова стать лучшей сборной мира.