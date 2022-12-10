ПРЯМО СЕЙЧАС | ЧМ-2022: Португалия проигрывает Марокко в игре 1/4 финала, ждем на поле Роналду?

Марокко - Португалия

У португальцев ожидаемо остался на скамейке запасных Криштиану Роналду, также в центре поля Вильяма Карвалью заменил Рубен Невиш. У Марокко выбыл из-за травмы один из героев игры 1/8 финала центральный защитник Агер, но другой центрдеф, Ромен Саисс, вопреки опасениям, смог выйти на поле.

Начало игры за Португалией - на 5-й минуте вратарь Марокко Буну с трудом переводит на угловой удар головой в упор Жуана Феликса. И буквально в ответной атаке после углового упустил шанс забить форвард Марокко Эн-Несири: мяч пролетел над перекладиной. Еще один шанс забит был у Феликса на 30-й минуте, но мяч после мощного удара срикошетил от спины защитника. Первый тайм катился к нулевой ничьей, но на 42-й минуте трое португальских защитников не уследили в штрафной за Эн-Несири, который после навеса отправил мяч в сетку. Португалия могла тут же сравнять: после навеса Бруну Фернандеша мяч едва не залетел за шиворот Буну, Марокко спасла перекладина.

Перед матчем

Сегодня на ЧМ-2022 в Катаре определится вторая пара полуфиналистов. Первыми сыграют сборные Марокко и Португалии, а потом на поле выйдут сборные Англии и Франции.

На стадионе „Эль-Тумама“ между собой сыграют сборные Марокко и Португалии. Начало матча в 17:00.

Сборная Марокко - одна из главных сенсаций чемпионата мира в Катаре. Африканская сборная не только заняла первое место в группе со сборными Хорватии, Бельгии и Канады, но и по пенальти обошла испанцев - чемпионов мира 2010 года. В четырех матчах на нынешнем ЧМ сборная Марокко не пропустила ни одного гола (в игре с Канадой забили сами себе). В сборной Марокко нет такой россыпи звёзд, как у Португалии, но при этом все футболисты Марокко хорошо и организованно играют в обороне, а при первой возможности создают острые контратаки.