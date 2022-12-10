ЧМ-2022: Марокко и Франция вышли в полуфинал, где сыграют между собой

Команды обошлись без потерь перед четвертьфиналом. Игра началась в невысоком темпе, видно, что цена ошибки очень высока. Затем Франция активизировалась, и на 10-й минуте Жиру нанес первый удар - головой из центра штрафной, прямо в руки Пикфорду. Ничто не предвещало, но в ходе очередной позиционной атаки на 17-й минуте Тчуамени решился на выстрел с 25 метров и попал точно в угол. Пикфорд, закрытый игроками, не среагировал. Впервые на турнире Англия оказалась отыгрывающейся стороной. Шанс сравнять был уже на 20-й минуте, но с опасного штрафного Шоу отправил мяч точно во французского вратаря. На 29-й минуте шанс был у Кейна - Льорис парировал летевший после небольшого рикошета прямо в девятку мяч. Франция после забитого гола почти не атаковала, лишь на 39-й минуте после розыгрыша штрафного Мбаппе зарядил выше ворот. Остаток тайма прошел без моментов.

После перерыва Англия продолжила атаковать. На 47-й минуте Льорис только кончиками пальцев перевел на угловой мяч после выстрела Беллингема. Англичане продолжили атаковать, и на 52-й минуте Тчуамени сбил Сака - пенальти. Харри Кейн не оставил шансов своему одноклубнику по „Тоттенхэму“ Льорису, 1:1. Кейн догнал Уэйна Руни в общем списке бомбардиров сборной Англии - по 53 гола. Почти тут же едва не забил во французской контратаке Рабьо, на сей раз Пикфорд не сплоховал. А следом Мбаппе как экспресс проносится по левому флангу и пасует в центр штрафной, где Дембеле завозился и не смог ударить из убойного положения. В свою очередь англичане могли выйти вперед на 70-й минуте, когда Магуайр пробил головой рядом со штангой после подачи со штрафного. А в следующей атаке Сака после прострела с левого фланга не смог переправить мяч в сетку. На 77-й минуте обязан был забивать Жиру, но Пикфорд среагировал на удар практически в упор. Но в следующей атаке Жиру перепрыгнул Магуайра и мяч от плеча защитника влетел в угол - 2:1! Англичанам помогла ошибка Фернандеса, который зачем-то толкнул в спину вышедшего на замену Маунта - второй пенальти. Вновь пошел бить Кейн и на сей раз бахнул выше ворот! Последний шанс спасти игру был у Англии на 10-й добавленной минуте: Решфорд выполнял штрафной из выгодного положения, но попал чуть выше девятки. Англичане не уступили по игре, но Франция лучше реализовала свои моменты и вышла в полуфинал.