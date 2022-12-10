Страны Балтии нарастят военные расходы до 3% ВВП

Страны НАТО еще в 2014 году дали друг другу обещание, что будут тратить на оборону не менее 2% ВВП, и, несмотря на нападение России на Украину, эту планку НАТО пока не повышал.

Обязательство тратить не менее 2% выполняют далеко не все страны НАТО, но соседки России, страны Балтии, не только выполняют, но и хотят пойти дальше, о чем они по отдельности не раз заявляли в течение этого года.

Эстония, например, уже запланировала в следующие четыре года тратить на оборону по миллиарду евро - это примерно 2,9%-3,0% ее ВВП. В этом году Эстония, согласно бюджету, потратит на оборону 2,34% ВВП, Латвия - 2,10%, Литва - 2,36%.