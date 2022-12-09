Путин заявил, что думает о том, чтобы включить в военную доктрину России превентивный ядерный удар

По словам Путина, Россия по сравнению с США располагает как „более современными и более эффективными“ крылатыми ракетами, так и гиперзвуковыми комплексами, которых „пока в Штатах нет“.

„Поэтому если уж и говорить об этом обезоруживающем ударе, то, может быть, подумать о том, чтобы взять на вооружение наработки наши американских партнеров и их идеи обеспечения своей безопасности. Мы просто думаем над этим. Никто же не стеснялся, когда говорили об этом вслух в предыдущие времена и годы“, — заявил президент России.

Путин отметил, что в стратегии США прописан превентивный удар, а в российской доктрине „сформулирован ответно-встречный удар“.

„Но если потенциальный противник считает, что возможно использование теории превентивного удара, а мы — нет, то все-таки это нас заставляет задуматься о тех угрозах, которые нам создаются такого родам идеями в сфере обороны других стран“, — добавил он.

После российского вторжения в Украину президент РФ Владимир Путин регулярно угрожает применить ядерное оружие. В последние месяцы, по данным The Wall Street Journal, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел несколько конфиденциальных переговоров с представителями российских властей, чтобы предостеречь Москву от применения ядерного оружия или другого оружия массового поражения.