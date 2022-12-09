ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (289-й день) | Комитет Рады одобрил законопроект о запрете РПЦ, США выделят Украине еще 275 млн долларов
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
В рамках нового санкционного пакета Еврокомиссия хочет в том числе ограничить поставку ноутбуков, жестких дисков, фотоаппаратов и объективов в Россию, пишет Politico со ссылкой на документы.
Пакет направлен на то, чтобы задушить „наращивание российских промышленных мощностей“ за счет блокирования поставок товаров, „которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России“.
Российские войска за сутки 68 раз обстреляли деоккупированную часть Херсонской область из минометов, артиллерии, танков и РСЗО, заявил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
По его словам, в Херсоне под обстрел попали в том числе частные и многоквартирные дома. Пострадали восемь мирных жителей.
За прошедшие сутки от российских обстрелов погибли пять мирных жителей Донецкой области, заявил глава региона Павел Кириленко. По его словам, три человека погибли в Бахмуте, по одному — в Торецке и Нетайлово. Еще двое гражданских были ранены.
Канада и Великобритания ввели новые санкции против России. Канада добавила в свой санкционный список 33 нынешних или бывших российских чиновника и шесть организаций за „систематические нарушения прав человека“ в отношении протестовавших против войны в Украине.
Великобритания ввела санкции против пяти сотрудников силовых и военных структур из РФ. Как пишет „Русская служба Би-би-си“, четверых из них считают причастными к пыткам украинца Александра Костенко, которого задержали в Крыму в 2015 году, сутки избивали и пытали, а в итоге дали четыре года за нападение на сотрудника спенцаза „Беркут“ на киевском Майдане в 2014 году.
Уличного художника Бэнкси сделали почетным гражданином Ирпеня
Об этом сообщил мэр города Александр Маркушин. Он отметил, что Бэнкси оставил на одном из разрушенных домов в Ирпене свое граффити, „привлекая внимание мирового сообщества к масштабам разрушений Ирпеня и увековечив своим творчеством историю борьбы Ирпеня и идею его возрождения“.
В ноябре в Киеве и некоторых городах Киевской области, наиболее серьезно пострадавших от российского вторжения, заметили граффити в стиле Бэнкси. Позднее художник подтвердил, что приезжал в Украину и сделал там семь граффити. Одно из них, находящееся в Гостомеле, уже попытались срезать.
„Русская служба Би-би-си“, „Медиазона“ и волонтеры по открытым источникам подтвердили гибель 10 002 российских военнослужащих в Украине. Это данные на 9 декабря.
Среди погибших — 430 мобилизованных россиян, что на 104 человека больше, чем две недели назад, отмечает „Би-би-си“. Журналисты установили, что 394 мобилизованных погибли на на территории Украины. Еще 36 умерли в России, до отправки на фронт.
Владимир Путин выступил на пресс-конференции на саммите ЕАЭС. Вот что он сказал о войне:
„Спецоперация“ идет своим чередом, там все стабильно, никаких вопросов и проблем сегодня нет.
Процесс урегулирования с Украиной будет непростым и потребует определенного времени, но всем участникам этого процесса придется согласиться с реалиями, которые складываются на земле.
РФ должна была раньше начинать „спецоперацию“ в Украине, но рассчитывала договориться в рамках „Минска-2“.
Суд украинского города Кропивницкий отправил под ночной домашний арест бывшего митрополита Кировоградской епархии, викария Киевской УПЦ МП Иосафа (мирское имя Петр Губень) по подозрению в разжигании вражды. Об этом сообщает „Украинская правда“.
По версии следствия, Иосаф входил в ближайшее окружение главы РПЦ патриарха Кирилла, с которым координировал „распространение прокремлевских взглядов“ в регионе. Указания от кураторов из Москвы, по данным следствия, поступали в виде письменных циркуляров, а также во время личных встреч на территории России.
Комитет Рады одобрил законопроект о запрете РПЦ в Украине
Комитет Верховной Рады в пятницу одобрил законопроект о запрете в Украине Русской православной церкви и связанных с ней организаций и рекомендовал Раде принять его в первом чтении.
Заместительница главы комитета Евгения Кравчук, сообщив об этом агентству Укринформ, напомнила, что внесенный в конце ноября законопроект „Об обеспечении усиления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций“ предусматривает запрет на деятельность на территории страны и РПЦ, и любых религиозных организаций и учреждений, которые входят в ее состав напрямую или через иные структуры и признают каноническую и организационную подчиненность РПЦ.
В обмен на поставки дронов Россия оказывает Ирану военную и техническую поддержку на „беспрецедентном уровне“, рассказали высокопоставленные источники NBC в Белом доме.
По словам собеседников телеканала, Москва может поставлять Тегерану современное военное оборудование и компоненты, в том числе вертолеты и системы ПВО.
Весной иранские пилоты обучались в РФ полетам на российских истребителях Су-35, утверждают источники NBC. По их словам, это указывает на то, что „Иран может начать получать такие самолеты в течение следующего года“.
Иран и Россия на протяжении месяцев отрицали, что в боевых действиях в Украине применяют боевые беспилотные аппараты, произведенные в Иране. В начале ноября иранский МИД впервые подтвердил поставки „небольшого“ количества дронов в Россию, но заявил, что это случилось еще до вторжения в Украину.
Белый дом официально объявил о новом пакете военной помощи Украине на 275 миллионов долларов.
Пакет военной помощи Украине, который источники в администрации Байдена анонсировали со вчерашнего дня, теперь официально подтвердил представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби. По его словам, поставляемая техника усилит украинскую ПВО, в том числе ее возможности борьбы против дронов.
Британский премьер Риши Сунак пообещал в ходе телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, что в ближайшие недели Лондон поставит Киеву зенитные установки и ракеты ПВО малой дальности.
Вечерняя сводка Генштаба ВСУ:
Войска РФ продолжают наступать на Бахмутском направлении. На Лиманском и Авдеевском направлениях российские военные пытаются улучшить тактическое положение. На остальных направлениях россияне сдерживают ВСУ, обстреливают позиции украинских войск и гражданские объекты, а также оборудуют оборонительные рубежи.
В течение суток войска РФ нанесли четыре ракетных и девять авиационных ударов, совершили 25 обстрелов из систем залпового огня. Ракетные удары пришлись на населенные пункты Камышеваха, Григоровское и Юльевка Запорожской области.
В белорусских городах Мозырь, Гомель и Могилев замечено увеличение численности мобилизованных россиян. В военкоматах Гомельской области проходят мероприятия по проверке учетных данных военнообязанных.
Российские войска продолжают нести потери. За прошедшие сутки в центральную городскую больницу города Кадиевка Луганской области было доставлено до 50 раненых наемников из ЧВК.
Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.