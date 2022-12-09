ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (289-й день) | Комитет Рады одобрил законопроект о запрете РПЦ, США выделят Украине еще 275 млн долларов

В рамках нового санкционного пакета Еврокомиссия хочет в том числе ограничить поставку ноутбуков, жестких дисков, фотоаппаратов и объективов в Россию, пишет Politico со ссылкой на документы.

Пакет направлен на то, чтобы задушить „наращивание российских промышленных мощностей“ за счет блокирования поставок товаров, „которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России“.

Российские войска за сутки 68 раз обстреляли деоккупированную часть Херсонской область из минометов, артиллерии, танков и РСЗО, заявил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

По его словам, в Херсоне под обстрел попали в том числе частные и многоквартирные дома. Пострадали восемь мирных жителей.

За прошедшие сутки от российских обстрелов погибли пять мирных жителей Донецкой области, заявил глава региона Павел Кириленко. По его словам, три человека погибли в Бахмуте, по одному — в Торецке и Нетайлово. Еще двое гражданских были ранены.

Канада и Великобритания ввели новые санкции против России. Канада добавила в свой санкционный список 33 нынешних или бывших российских чиновника и шесть организаций за „систематические нарушения прав человека“ в отношении протестовавших против войны в Украине.

Великобритания ввела санкции против пяти сотрудников силовых и военных структур из РФ. Как пишет „Русская служба Би-би-си“, четверых из них считают причастными к пыткам украинца Александра Костенко, которого задержали в Крыму в 2015 году, сутки избивали и пытали, а в итоге дали четыре года за нападение на сотрудника спенцаза „Беркут“ на киевском Майдане в 2014 году.

Уличного художника Бэнкси сделали почетным гражданином Ирпеня

Об этом сообщил мэр города Александр Маркушин. Он отметил, что Бэнкси оставил на одном из разрушенных домов в Ирпене свое граффити, „привлекая внимание мирового сообщества к масштабам разрушений Ирпеня и увековечив своим творчеством историю борьбы Ирпеня и идею его возрождения“.