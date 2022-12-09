Правда ли, что „Госуслуги“ выпустили ролик о том, как записаться в добровольцы „СВО“?
По соцсетям разошёлся рекламный ролик „Будь как Саша“, в котором портал „Госуслуги“ якобы предлагает записаться в добровольцы, чтобы решить финансовые проблемы. Мы проверили, действительно ли „Госуслуги“ создали такой ролик.
Ролик „Будь как Саша“ набрал популярность в украинских Telegram-каналах (например, „Украина в шоке“ и „Инсайдер UA“), где пользователи критиковали „Госуслуги“ за абсурдное решение финансовых проблем. Twitter-пользователь „Фродо и Мордор“ написал: „Будь как Саша, умри за велосипед“. Анатолий Шарий прокомментировал: „Теперь хотя бы не только мне очевидно, кому отдана медийка и „пиар“ в РФ. Каким профи, каким креативным гениям“. Видео также разошлось в YouTube, „ВКонтакте“, Facebook и некоторых СМИ. Некоторые пользователи создали пародии на видео.
В начале октября 2022 года, вскоре после объявления президентом РФ частичной мобилизации, портал „Госуслуги“ запустил сервис „Стань добровольцем“. Заполнив эту форму, можно либо записаться в добровольцы, либо поступить на военную службу по контракту, в зависимости от желания заявителя и его соответствия критериям отбора. Судя по всему, ролик „Будь как Саша“ посвящён первому варианту, когда заявитель становится добровольцем и вступает в добровольческий отряд.
Многие аспекты службы добровольцем, перечисленные в видео, соответствуют официальным обещаниям Минобороны и президента РФ. Например, денежное довольствие участника „СВО“, находящегося в зоне боевых действий, действительно составляет примерно 200 000 руб. Некоторые другие льготы, упомянутые в видео, например „бесплатное лечение для себя и семьи, льготы от государства, а также статус ветерана боевых действий“, — тоже правда. 4 ноября 2022 года президент РФ Путин уравнял социальные льготы военнослужащих и добровольцев „СВО“. А 10 ноября подписал закон, наделяющий добровольцев статусом ветерана боевых действий.
Тем не менее остальные обещания из ролика — „новая профессия и карьерный рост“ — неприменимы к добровольцам. Добровольцы не считаются военнослужащими. По истечении контракта (обычно три месяца) ожидается, что они вернутся на прежнее место работы. Карьерный рост в вооружённых силах добровольцев тоже не ждёт.
Кроме этих неточностей, сомнения в достоверности этого ролика вызывают ещё несколько аспектов.
Нам не удалось найти это видео ни в одном официальном аккаунте „Госуслуг“ („ВКонтакте“, YouTube или Rutube).
Как сообщил проправительственный Telegram-канал „Война с фейками“, техподдержка „Госуслуг“ тоже опровергла создание видео.
В видео не учтены официальные правила оформления контента на „Госуслугах“, такие как стандарты использования официального логотипа. Согласно системе идентификации бренда, логотип должен быть размещён на белом фоне, а не на сером, как в ролике „Будь как Саша“. Шрифт логотипа в ролике тоже отличается от стиля оформления „Госуслуг“. А согласно брендбуку, „запрещается написание бренда любым наборным шрифтом“ (системными и коммерческими шрифтами типа Arial, Times New Roman, Comic Sans и прочими).
В видео не даны ссылки на портал „Госуслуги“ и вообще отсутствует информация о том, как можно записаться в добровольцы через „Госуслуги“. Официальные ролики портала обычно наглядно показывают пошаговый процесс подачи заявки на экране компьютера или смартфона.
Все эти доводы указывают на то, что портал „Госуслуги“ не принимал участия в создании ролика. Видео „Будь как Саша“ появилось в Сети вечером 30 ноября. Самая ранняя найденная нами публикация — пост анонимного украинского Telegram-канала „Запорожский грибник“, опубликованный в 20:01 по московскому времени с подписью „Будь как Саша, вернись домой в пакете!“. Авторы канала не уточняют, как к ним попало это видео. Спустя несколько часов оно уже распространилось по Telegram, „ВКонтакте“, YouTube и другим соцсетям.
Таким образом, неизвестно, кто создал видеоролик „Будь как Саша“ и с какой целью: прорекламировать возможность записи добровольцем или высмеять этот сервис. Ясно лишь то, что портал „Госуслуги“ не имел к созданию видео никакого отношения.
Итог: Фейк