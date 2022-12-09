Правда ли, что „Госуслуги“ выпустили ролик о том, как записаться в добровольцы „СВО“?

В начале октября 2022 года, вскоре после объявления президентом РФ частичной мобилизации, портал „Госуслуги“ запустил сервис „Стань добровольцем“. Заполнив эту форму, можно либо записаться в добровольцы, либо поступить на военную службу по контракту, в зависимости от желания заявителя и его соответствия критериям отбора. Судя по всему, ролик „Будь как Саша“ посвящён первому варианту, когда заявитель становится добровольцем и вступает в добровольческий отряд.

Многие аспекты службы добровольцем, перечисленные в видео, соответствуют официальным обещаниям Минобороны и президента РФ. Например, денежное довольствие участника „СВО“, находящегося в зоне боевых действий, действительно составляет примерно 200 000 руб. Некоторые другие льготы, упомянутые в видео, например „бесплатное лечение для себя и семьи, льготы от государства, а также статус ветерана боевых действий“, — тоже правда. 4 ноября 2022 года президент РФ Путин уравнял социальные льготы военнослужащих и добровольцев „СВО“. А 10 ноября подписал закон, наделяющий добровольцев статусом ветерана боевых действий.

Тем не менее остальные обещания из ролика — „новая профессия и карьерный рост“ — неприменимы к добровольцам. Добровольцы не считаются военнослужащими. По истечении контракта (обычно три месяца) ожидается, что они вернутся на прежнее место работы. Карьерный рост в вооружённых силах добровольцев тоже не ждёт.