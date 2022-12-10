10 000 имен: что известно о потерях России в Украине к декабрю

С первого дня войны Русская служба Би-би-си ведет поименный список потерь российских военнослужащих в Украине совместно с изданием „Медиазона“ (признано в России „СМИ-иноагентом“) и командой волонтеров. На 9 декабря нам удалось подтвердить информацию о 10 002 погибших солдатах и офицерах.

Мы опираемся только на подтвержденные сообщения о гибели, поэтому собранные данные не отражают реальный уровень потерь. Мы предполагаем, что наш список может содержать по меньшей мере на 40-60% меньше имен погибших, чем реально захоронено в России. К такому выводу мы пришли, изучив памятники военным, мемориальные таблички и обстановку на кладбищах в более, чем 60 населенных пунктах России.

Следовательно, по наиболее консервативной оценке, потери российской армии и Росгвардии в Украине могут составлять более 20 000 человек.

Общие безвозвратные потери России (то есть число тех, кто выбыл из строя по причине ранения, смерти или пропал без вести) могут составлять по меньшей мере 90 000 человек.

Эта цифра получена на основе наблюдений Центра военно-морского анализа США, согласно которым на каждого погибшего российского военного в ходе войны в Украине приходится около 3,5 раненых. В эту цифру не входят те, кто воевал на стороне России в составе „народных милиций“ Донецка и Луганска.

Гибель мобилизованных

Всего известно о смерти 430 мобилизованных россиян - это на 104 человека больше, чем две недели назад.

Из них нам удалось установить имена 394 человек, погибших в зоне боевых действий на территории Украины. Еще 36 умерли на территории России - чаще всего из-за проблем с сердцем, вследствие несчастных случаев или из-за злоупотребления алкоголем*.

Реальные потери среди мобилизованных могут быть гораздо выше, поскольку во многих сообщениях о солдатах, погибших в Украине начиная с октября, не указывается их статус. Из-за этого иногда невозможно понять, служил ли мужчина контрактником, ушел на фронт добровольцем или был мобилизован.