ФОТО | Эстония отправила в Украину 11 автобусов, генераторы и электрооборудование(4)
Сегодня, 9 декабря, в Украину отправлены 11 автобусов, генераторы и электрооборудование. Они помогут украинцам восстановить транспортное сообщение и пережить холодную зиму.
Автобусы, генераторы и электрооборудование — это дар Министерства иностранных дел, Министерства экономики и коммуникаций и Транспортного департамента. На автобусах в Украину доставят семь генераторов, которое пожертвовало Министерство культуры, четыре генератора, переданные в дар предприятиями концерна Mootor Grupp, а также 250 зарядных устройств и 39 стабилизаторов напряжения.
Автобусы держат путь в украинские города Житомир, Харьков, Буча и Полтава.
„В и без того тяжелые зимние месяцы украинцам приходится иметь дело с российскими атаками на энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты, поэтому мы хотим помочь украинскому обществу максимально по-человечески пережить это непростое время. Поэтому, помимо военной и политической помощи, нашим приоритетом является срочная гуманитарная помощь Украине, и сегодняшняя отправка помощи, безусловно, не последняя. В настоящее время Министерство иностранных дел поддержало гуманитарную помощь Украине в размере 665 826 евро. Для того чтобы помочь украинскому народу пережить зиму, планируется еще несколько поставок электрооборудования“, - сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.
„Будем надеяться, что в нынешнее невероятно трудное время благодаря этим предназначенным для учреждений культуры Житомира генераторам украинцам будет легче справиться с холодами. Генераторы обеспечат энергоснабжение учреждений культуры, помогут сохранить украинское культурное наследие и согреют работников культуры. Богатая культура Украины вдохновляет украинцев на борьбу, придает им силы, поэтому мы продолжим поддерживать украинские учреждения культуры и тесно с ними сотрудничать, чтобы помочь им победить в этой жестокой войне с наименьшими потерями“, - сказала министр культуры Пирет Хартман.
Как сказала министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут, зима еще впереди, и поэтому поддержка энергетической инфраструктуры приобретает все большее значение. „Мне приятно, что благодаря нашим предпринимателям мы можем внести вклад в энергетическую инфраструктуру Украины и помочь украинцам пережить тяжелое время“, - сказала Сиккут.
„За полгода мы отправили в Украину 44 автобуса, и сегодня в путь отправляются последние 11 автобусов. Транспортный департамент подставил свое плечо, чтобы помочь восстановить общественный транспорт в разных регионах Украины. Мы надеемся, что благодаря отправленным автобусам возможности передвижения украинцев значительно улучшатся“, - сказал генеральный директор Транспортного департамента Прийт Саук, добавив, что все отправленные автобусы прошли техосмотр и находятся в хорошем состоянии. Это автобусы Iveco Irisbus Crossway, которые находились в эксплуатации почти десять лет, обеспечивая в Эстонии регулярные пассажирские перевозки.
Эстония оказала Украине гуманитарную помощь в размере 23,1 миллиона евро, помощь публичного сектора составила 4,1 миллиона евро.