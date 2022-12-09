ФОТО | Эстония отправила в Украину 11 автобусов, генераторы и электрооборудование

Автобусы, генераторы и электрооборудование — это дар Министерства иностранных дел, Министерства экономики и коммуникаций и Транспортного департамента. На автобусах в Украину доставят семь генераторов, которое пожертвовало Министерство культуры, четыре генератора, переданные в дар предприятиями концерна Mootor Grupp, а также 250 зарядных устройств и 39 стабилизаторов напряжения.

Автобусы держат путь в украинские города Житомир, Харьков, Буча и Полтава.

„В и без того тяжелые зимние месяцы украинцам приходится иметь дело с российскими атаками на энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты, поэтому мы хотим помочь украинскому обществу максимально по-человечески пережить это непростое время. Поэтому, помимо военной и политической помощи, нашим приоритетом является срочная гуманитарная помощь Украине, и сегодняшняя отправка помощи, безусловно, не последняя. В настоящее время Министерство иностранных дел поддержало гуманитарную помощь Украине в размере 665 826 евро. Для того чтобы помочь украинскому народу пережить зиму, планируется еще несколько поставок электрооборудования“, - сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

„Будем надеяться, что в нынешнее невероятно трудное время благодаря этим предназначенным для учреждений культуры Житомира генераторам украинцам будет легче справиться с холодами. Генераторы обеспечат энергоснабжение учреждений культуры, помогут сохранить украинское культурное наследие и согреют работников культуры. Богатая культура Украины вдохновляет украинцев на борьбу, придает им силы, поэтому мы продолжим поддерживать украинские учреждения культуры и тесно с ними сотрудничать, чтобы помочь им победить в этой жестокой войне с наименьшими потерями“, - сказала министр культуры Пирет Хартман.