Ласнамяэский парк Паэ ждет любителей лыжного спорта

„Снег сейчас достаточно плотный, чтобы можно было начать кататься на лыжах. Поэтому приглашаю всех любителей лыж в парк Паэ для занятий спортом. Заодно прошу всех посетителей парка, включая лыжников, быть осторожными и внимательными к другим участникам движения“, – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В парке Паэ в Ласнамяэ подготовлена классическая лыжная трасса, бесплатная для использования. Лыжня длиной 1,9 км проходит вокруг озера Паэ и освещается по всей длине, что позволяет кататься на лыжах и в темное время суток. Трасса имеет несколько пологих подъемов и спусков, что делает ее подходящей для всех уровней подготовки. Трасса отмечена столбиками, однако стоит быть особенно внимательными, так как в некоторых местах лыжня пересекается с пешеходной дорожкой.

Лыжная трасса в парке Ласнамяэ проложена в сотрудничестве со спортивным центром Пирита. Сама лыжня была нарезана профессионалами с помощью специального катка. Пока погода позволяет, управа района будет следить за состоянием лыжной трассы и при необходимости поддерживать её в рабочем состоянии.