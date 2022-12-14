ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОНА | Работающий пенсионер должен начать рассчитывать не облагаемый налогом доход по-новому

С 1 января 2023 года необлагаемый налогом доход в размере средней пенсии, то есть 704 евро, распространяется на лиц, достигших пенсионного возраста по старости. Также в новом году базовая часть пенсии увеличится на 20 евро.

Однако работающий пенсионер уже не может свободно выбирать, использовать ли для расчета необлагаемого налогом дохода пенсию или зарплату. С января 2023 года Департамент социального страхования автоматически рассчитывает необлагаемый налогом доход до 704 евро из пенсии. Если пенсия человека составляет менее 704 евро, подоходный налог с нее не удерживается. Для этого не нужно подавать заявление или обращаться в департамент социального страхования.