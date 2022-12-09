Нашли крайних: в позоре немцев на ЧМ виноваты жены! Ночевали в отеле и мешали футболистам спать(1)
Спустя неделю после позорного вылета немецкой сборной с ЧМ-2022 в Германии состоялся разбор полетов. На саммите, организованном Немецким футбольным союзом, глава организации Бернд Нойендорф, вице-президент Ханс-Йоахим Ватцке и главный тренер сборной Ханс-Дитер Флик встретились, чтобы проанализировать провал в Катаре и обсудить будущее.
Итог встречи получился довольно неожиданным. Стороны заявили, что обсуждение „текущей ситуации“ выдалось плодотворным и объявили о продолжении сотрудничества: да-да, Флик, скорее всего, будет возглавлять команду на домашнем ЧЕ-2024.
Разумеется, в такое решение в Германии сначала не могли поверить. Ведь, тренеры других топовых сборных — Луис Энрике и Роберто Мартинес почти сразу же после вылета с ЧМ объявили об отставке.
Тем не менее вскоре авторитетная немецкая газета Bild выкатила интереснейший инсайд, после которого удивление развеялось и все сразу стало понятно. Оказалось, на саммите главную причину неудачи связали не с работой Флика, а с атмосферой в расположении сборной, которую испортили жены футболистов.
Согласно источнику, футболистам сборной Германии, даже несмотря на провал на предыдущем ЧМ, разрешили коротать свободное время с подругами и супругами в Катаре. В итоге девушки несколько раз ночевали с игроками, а перед заключительным матчем группового этапа — даже две ночи подряд.
Все бы ничего, вот только не всем в команде такое либеральное решение понравилось. Ведь в отеле девушки мешали футболистам отдыхать. И дело вовсе не только в том, о чем вы подумали.
Игроки жаловались, что им приходилось нянчиться с детьми, пока спутницы расслаблялись в бассейне и делали селфи: атмосфера в отеле была празднично-отпускной: нормально настроится на матчи не получалось.
Точно не известно, кто именно разлагал атмосферу в команде. Но судя по всему, в отеле точно ночевали:
Девушка Кая Хаверца София Вебер;б
Супруга Кевина Траппа Изабель Гулар;
Жена Маттиаса Гинтера — Кристина Гинтер.
После того, как в Германии разгорелся скандал, никто из этих пар публично не высказывался о случившемся. Однако наверняка всех подруг и жен, ночевавших в отеле, ждал серьезный разговор.
Отель сборной Германии располагался на курорте Зулал, примерно в 100 километрах от Дохи. Боссы немецкого футбольного союза выбрали именно его из-за того, что в гостиницах в центре столицы игроки „чувствовали бы себя как в тюрьме“. Накануне ЧМ они жаловались, что в отелях Дохи даже окна не открывались и уверяли: вдали от города команда получит отличный шанс уединиться и (!) сосредоточиться на футболе.
Знал бы Немецкий футбольный союз, как иронично все в итоге обернется для Германии.
Источник - Sport24