Нашли крайних: в позоре немцев на ЧМ виноваты жены! Ночевали в отеле и мешали футболистам спать

Итог встречи получился довольно неожиданным. Стороны заявили, что обсуждение „текущей ситуации“ выдалось плодотворным и объявили о продолжении сотрудничества: да-да, Флик, скорее всего, будет возглавлять команду на домашнем ЧЕ-2024.

Разумеется, в такое решение в Германии сначала не могли поверить. Ведь, тренеры других топовых сборных — Луис Энрике и Роберто Мартинес почти сразу же после вылета с ЧМ объявили об отставке.

Тем не менее вскоре авторитетная немецкая газета Bild выкатила интереснейший инсайд, после которого удивление развеялось и все сразу стало понятно. Оказалось, на саммите главную причину неудачи связали не с работой Флика, а с атмосферой в расположении сборной, которую испортили жены футболистов.

Согласно источнику, футболистам сборной Германии, даже несмотря на провал на предыдущем ЧМ, разрешили коротать свободное время с подругами и супругами в Катаре. В итоге девушки несколько раз ночевали с игроками, а перед заключительным матчем группового этапа — даже две ночи подряд.

Все бы ничего, вот только не всем в команде такое либеральное решение понравилось. Ведь в отеле девушки мешали футболистам отдыхать. И дело вовсе не только в том, о чем вы подумали.

Игроки жаловались, что им приходилось нянчиться с детьми, пока спутницы расслаблялись в бассейне и делали селфи: атмосфера в отеле была празднично-отпускной: нормально настроится на матчи не получалось.

Точно не известно, кто именно разлагал атмосферу в команде. Но судя по всему, в отеле точно ночевали:

Девушка Кая Хаверца София Вебер;б

Супруга Кевина Траппа Изабель Гулар;

Жена Маттиаса Гинтера — Кристина Гинтер.

После того, как в Германии разгорелся скандал, никто из этих пар публично не высказывался о случившемся. Однако наверняка всех подруг и жен, ночевавших в отеле, ждал серьезный разговор.