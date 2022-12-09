Глава UFC: футбол - самый бездарный вид спорта на земле

Во время чемпионата мира по футболу в Катаре в Сети всплыло снятое несколько лет назад видео с Уайтом, где он с ненавистью говорит об этом виде спорта, пишет РБК.

„Терпеть не могу футбол, считаю, что это самый бездарный вид спорта на земле. Вы просто бегаете и пинаете мяч. Вы играет в игру с такими большими воротами, а счет может быть всего лишь 3:1. В хоккее же ребята на коньках, да? С кривыми клюшками, где они должны забить шайбу в сетку размером с вратаря? Вот это вид спорта, в котором счет должен быть 3:1“, — сказал Уайт в интервью Calgary Sun.



На чемпионате мира в Катаре в пятницу состоятся первые матчи 1/4 финала: Хорватия — Бразилия и Нидерланды — Аргентина.