Адвокат: „гонорар“ Середенко - 40 евро, за такую сумму работать не будут

По данным эстонских спецслужб, Сергей Середенко в сотрудничестве с семью лицами, работающими на Российскую Федерацию и Администрацию президента России, передавал сведения Российской Федерации, а также принимал участие в мероприятиях, подготовленных пророссийскими организациями. В заказных статьях Сергей Середенко заявлял, что в Эстонии разжигается русофобия и происходит массовая дискриминация русскоязычного населения. Цель – дискредитировать Эстонскую Республику. В качестве гонорара за статьи он якобы получил 5185 евро.

В деле Середенко фигурируют еще семь человек, с которыми Сергей поддерживал контакт и через которых передавал информацию. Эстонскими спецслужбами они были определены как лица, действующие в интересах и от имени российских госорганов, однако защите не были представлены никакие документы, доказывающие их причастность к органам государственной власти Российской Федерации.