Адвокат: „гонорар“ Середенко - 40 евро, за такую сумму работать не будут
22 сентября общественного деятеля Сергея Середенко обвинили в антигосударственной деятельности и приговорили к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы. Он не признал себя виновным, и сегодня, 9 декабря, в Таллиннском окружном суде состоялось заседание, на котором рассмотрели апелляционную жалобу подсудимого.
По данным эстонских спецслужб, Сергей Середенко в сотрудничестве с семью лицами, работающими на Российскую Федерацию и Администрацию президента России, передавал сведения Российской Федерации, а также принимал участие в мероприятиях, подготовленных пророссийскими организациями. В заказных статьях Сергей Середенко заявлял, что в Эстонии разжигается русофобия и происходит массовая дискриминация русскоязычного населения. Цель – дискредитировать Эстонскую Республику. В качестве гонорара за статьи он якобы получил 5185 евро.