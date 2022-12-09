Новости Эстонии
09.12.2022, 14:38

Адвокат: „гонорар“ Середенко - 40 евро, за такую сумму работать не будут

 
в суде рассмотрели апелляцию Сергея Середенко
Сергей Середенко
Сергей Середенко
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

22 сентября общественного деятеля Сергея Середенко обвинили в антигосударственной деятельности и приговорили к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы. Он не признал себя виновным, и сегодня, 9 декабря, в Таллиннском окружном суде состоялось заседание, на котором рассмотрели апелляционную жалобу подсудимого.

По данным эстонских спецслужб, Сергей Середенко в сотрудничестве с семью лицами, работающими на Российскую Федерацию и Администрацию президента России, передавал сведения Российской Федерации, а также принимал участие в мероприятиях, подготовленных пророссийскими организациями. В заказных статьях Сергей Середенко заявлял, что в Эстонии разжигается русофобия и происходит массовая дискриминация русскоязычного населения. Цель – дискредитировать Эстонскую Республику. В качестве гонорара за статьи он якобы получил 5185 евро.

В деле Середенко фигурируют еще семь человек, с которыми Сергей поддерживал контакт и через которых передавал информацию. Эстонскими спецслужбами они были определены как лица, действующие в интересах и от имени российских госорганов, однако защите не были представлены никакие документы, доказывающие их причастность к органам государственной власти Российской Федерации.

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