Бремя позора. В чем „хорошие-плохие русские“ обвиняют „жестких“ балтов и почему эти упреки не работают?

С другой стороны, бывают ситуации, в которых любой ход – плохой ход. Например, когда Литву обвинили в двойных стандартах из-за пропуска на свою территорию Ксении Собчак, которую подозревают (и не без оснований) в работе на Кремль. Однако у той был израильский паспорт. Здесь страна ставится в сложное положение: либо она нарушает свои законы ради политически верного „месседжа“, не пропускает Собчак и вдогонку получает упреки в антисемитизме, либо соблюдает свои законы и позволяет ей транзитом проследовать через свою территорию. Даже если справедливы моральные упреки россиян к ЕС – страны Европейского союза все равно должны принимать свои решения, взвешивая множество факторов. Этой осенью, когда россияне массово бежали за рубеж из-за мобилизации, Латвия и Эстония отказались давать им убежище или гуманитарные визы на этом основании. Литва же заявила, что массово пускать не будет, но будет рассматривать обращения в индивидуальном порядке. Эта позиция балтийских стран вызвала негодование части россиян (“просите не воевать за Путина, а сами не пускаете бегущих от повестки“). Это тоже, по сути, упрек в двойных стандартах – но не очень справедливый. Моральное обязательство (а от призыва, кстати, бежали среди прочих и пропутинские россияне) не участвовать в войне против Украины прежде всего лежит на россиянах. Замечательно, если другие страны помогают им в этом. Но другие страны должны думать и о своих приоритетах, таких как национальная безопасность, стабильность общества и поддержка Украине.





Люди, обвиняющие других в двойных стандартах, часто давят на чувства и эмоции оппонента или же на его чувство справедливости, но понятое упрощённо («разве вы можете не помочь людям, бегущим от диктатуры?“). Но особенно во время войны страна не может одинаково заботиться о сохранности своих граждан и граждан страны-агрессора. В таких условиях прием иностранцев – не обязанность другого государства, а его жест доброй воли и гостеприимства. И тем, кто продолжает требовать, хорошо бы вспомнить русскую поговорку: „Насильно мил не будешь“.