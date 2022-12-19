Мертвую зону „украшают“ пустующие арендные площади. Таллинн признает, что улицы отстали от времени

Стою зимним днем в холодную и пасмурную погоду перед Reval Café на Пярнуском шоссе и знакомлюсь с окрестностями. Тут доводится быть нечасто. Нет повода. Смотрю на пустые окна, оживленное кафе и, конечно, на проезжую часть, где в обе стороны мимо меня проносятся автоколонны. Для остановки время находят лишь единицы (если не считать расположенную рядом крошечную парковку EuroPark) и то в местах, где парковка не разрешена. Водители заходят в дом, спешно что-то берут с собой и уходят.