Новости Эстонии
19.12.2022, 10:20

Мертвую зону „украшают“ пустующие арендные площади. Таллинн признает, что улицы отстали от времени

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За последний год в Таллинне на Пярнуском шоссе свои двери закрыли несколько предприятий, из которых наиболее известными являются Café VS и проработавший 30 лет Westmani äri. И Таллинн признает, что предназначенный лишь для проезда коридор угнетает местное предпринимательство.

Стою зимним днем в холодную и пасмурную погоду перед Reval Café на Пярнуском шоссе и знакомлюсь с окрестностями. Тут доводится быть нечасто. Нет повода. Смотрю на пустые окна, оживленное кафе и, конечно, на проезжую часть, где в обе стороны мимо меня проносятся автоколонны. Для остановки время находят лишь единицы (если не считать расположенную рядом крошечную парковку EuroPark) и то в местах, где парковка не разрешена. Водители заходят в дом, спешно что-то берут с собой и уходят.

На часах - без десяти минут двенадцать. Через пару минут ко мне подходит вежливый мужчина, мойщик окон Тыну Тохт. Для него здешний район особенный. В мальчишестве ему нравилось ходить в местный филателистический магазин и на скопленные карманные деньги покупать марки, а когда Тыну вырос - стал востребованным мойщиком окон на Пярнуском шоссе и улице Роозикрантси.

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