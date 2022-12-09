09.12.2022, 11:15
Пропавшая 65-летняя Ирина нашлась
дополнено
ФОТО: | Eero Vabamaegi
Полиция просила помощи в установлении местонахождения 65-летней Ирины. Жизнь и здоровье женщины могли быть в опасности.
Сообщалось, что последний раз Ирину видели вчера около 15 часов, когда она ушла из дома, но обратно не вернулась.
Полиция пообщалась с членами семьи Ирины и проверила в Нарве места, куда женщина могла отправиться, но женщину не нашли. У Ирины отсутствовал мобильный телефон. Без помощи окружающих ее жизнь и здоровье могли быть в опасности.
Позднее пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сообщил, что местонахождение Ирины установлено и с ней все в порядке.