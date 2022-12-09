ЧП и криминал
09.12.2022, 11:15

Пропавшая 65-летняя Ирина нашлась

 
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Politseisõiduk.
Politseisõiduk.
ФОТО: Eero Vabamägi | Eero Vabamaegi

Полиция просила помощи в установлении местонахождения 65-летней Ирины. Жизнь и здоровье женщины могли быть в опасности.

Сообщалось, что последний раз Ирину видели вчера около 15 часов, когда она ушла из дома, но обратно не вернулась.

Полиция пообщалась с членами семьи Ирины и проверила в Нарве места, куда женщина могла отправиться, но женщину не нашли. У Ирины отсутствовал мобильный телефон. Без помощи окружающих ее жизнь и здоровье могли быть в опасности.

Позднее пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сообщил, что местонахождение Ирины установлено и с ней все в порядке.

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