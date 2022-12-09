Полиция просит помощи в поисках 65-летней Ирины. Ее жизнь может быть в опасности

Последний раз Ирину видели вчера около 15 часов, когда она ушла из дома, но обратно до сих пор так и не вернулась.

Полиция пообщалась с членами семьи Ирины и проверила в Нарве места, куда женщина могла отправиться, но, к сожалению, женщину так и не нашли. У Ирины отсутствует мобильный телефон. Без помощи окружающих ее жизнь и здоровье могут быть в опасности.

Рост Ирины примерно 160 см, телосложение худощавое. На ней была зеленая куртка и мохнатая сине-зеленая шапка. Также женщина может быть в очках.

Полиция просит всех, кто видел Ирину или имеет информацию о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.