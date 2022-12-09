Репортаж | Последствия снегопада в Таллинне: сугробы, гололед и аварии

Во дворах снега все еще много?

Обычный таллиннский двор. На парковке вдоль дороги мужчина внимательно осматривает сугроб — где-то под ним находится его автомобиль. Сейчас нужно не только откопать транспорт, но и попробовать выехать. Несколько попыток — и машина плотно застревает в снежной каше. Озадаченный водитель достанет из багажника лопату и начинает разбрасывать снег. По словам ведущего специалиста отдела метеорологических наблюдений из Агентства окружающей среды Кюлли Лоодла, вчера в Таллинне выпало 20 см снега, накануне толщина снежного покрова была 15 см. В прошлом же году снега в эти дни в столице было в два-три раза меньше.

Практически по всем улицам сегодня можно ездить — их уже освободили от снега. По словам чиновников, фирмы по обслуживанию дорог делают все возможное, на дороги выведена вся техника, но на уборку снега на всех дорогах потребуется время. Увеличить же количество снегоуборочной техники на трассе просто невозможно — нынешняя система, в целом, работает исправно.

Но если дороги уже почищены, то дворы и парковки до сих пор в снежных завалах. Жители некоторых дворов сами вышли на помощь службам, чтобы привести в порядок дорожки и парковочные места.

Многие жители города в эти дни пересели на общественный транспорт. „Снег шел постоянно, за день приходилось чистить машину по четыре-пять раз, — жалуется Александра. — Времени и сил уходило много, поэтому я решила пока перемещаться на автобусе — так спокойнее“.