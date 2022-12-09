Репортаж | Последствия снегопада в Таллинне: сугробы, гололед и аварии
Несколько дней подряд Эстонию заваливает снегом. Атрибут зимы принес не только радость детям, но и головную боль взрослым. И хотя сейчас снегопад кончился, сложности как у автомобилистов, так и у пешеходов все равно остались. Застала ли зима врасплох Таллинн, в материале RusDelfi.
Во дворах снега все еще много?
Обычный таллиннский двор. На парковке вдоль дороги мужчина внимательно осматривает сугроб — где-то под ним находится его автомобиль. Сейчас нужно не только откопать транспорт, но и попробовать выехать. Несколько попыток — и машина плотно застревает в снежной каше. Озадаченный водитель достанет из багажника лопату и начинает разбрасывать снег. По словам ведущего специалиста отдела метеорологических наблюдений из Агентства окружающей среды Кюлли Лоодла, вчера в Таллинне выпало 20 см снега, накануне толщина снежного покрова была 15 см. В прошлом же году снега в эти дни в столице было в два-три раза меньше.
Практически по всем улицам сегодня можно ездить — их уже освободили от снега. По словам чиновников, фирмы по обслуживанию дорог делают все возможное, на дороги выведена вся техника, но на уборку снега на всех дорогах потребуется время. Увеличить же количество снегоуборочной техники на трассе просто невозможно — нынешняя система, в целом, работает исправно.
Но если дороги уже почищены, то дворы и парковки до сих пор в снежных завалах. Жители некоторых дворов сами вышли на помощь службам, чтобы привести в порядок дорожки и парковочные места.
Многие жители города в эти дни пересели на общественный транспорт. „Снег шел постоянно, за день приходилось чистить машину по четыре-пять раз, — жалуется Александра. — Времени и сил уходило много, поэтому я решила пока перемещаться на автобусе — так спокойнее“.
В предприятии общественного транспорта Tallinna Linnatransport отметили, что в зимний период ситуация на дорогах сложная, как из-за погодных условий - снегопады, ледяной дождь, гололед, так и из-за того, что не все участники дорожного движения успевают подготовиться к новым условиям: перестроиться на другой стиль и манеру езды. Всем участникам дорожного движения необходимо учитывать погодные условия и выбирать правильную скорость движения: дороги скользкие, и за счет этого тормозной путь становится больше. Городские партнёры и службы по уборке дорог от снега оперативно реагируют в том числе и на запросы о случаях, когда общественному транспорту бывает сложно подъехать к остановке из-за снежных препятствий. Так как общественный транспорт движется в основном потоке машин, любые ДТП, которые становятся причиной затора, влияют и на расписание транспорта. Если возникает такая ситуация, то получить оперативную информацию можно по адресу https://transport.tallinn.ee/ или https://opinfo.tallinn.ee/transporditeade. Здесь же любой желающий может подписаться на оперативные извещения об изменениях в работе общественного транспорта.
„Если мы говорим о безопасности общественного транспорта, то здесь необходимо учитывать массу транспортного средства, а также не забывать о том, что в салоне находятся пассажиры. Например, вес трамвая - более 20 тонн, тормозной путь даже при скорости 40 км/ч будет составлять до 30 метров. При этом в салоне вагона находятся пассажиры, которые могут упасть и плучить травмы. Поэтому не нужно подрезать, резко тормозить или совершать необдуманные маневры не только перед общественным транспортом, но и перед любым другим транспортным средством“, - отметили в Tallinna Linnatransport.
Были ли задержки рейсов в связи со снегопадами?
По словам представителей Таллиннского аэропорта, для сотрудников зима никогда не приходит внезапно – подготовка начинается уже осенью. „Безопасность - наш главный приоритет. Это означает, что уборка снега и поддержание чистоты взлетно-посадочной полосы и перронов происходят круглосуточно. Чтобы предотвратить образование льда на самолетах, перед взлетом их очищают. Такой процесс называется de-icing: жидкостью, нагретой примерно до +60 С°, обрабатывают поверхность самолета“. Как производится уборка снега на взлетно-посадочной полосе, можно посмотреть здесь https://fb.watch/hhKqwj6k4p/
Что касается задержек рейсов, то незначительные отклонения от графика все же могут возникать, но в этом сезоне ни один рейс не был задержан из-за неочищенной от снега взлетно-посадочной полосы. Мы рекомендуем всем, кто собирается в путешествие или планирует кого-то встретить в аэропорту, всегда проверять актуальное расписание рейсов на сайте аэропорта, где размещена информация о прибытии и вылете рейсов.
Сложнее всего в темное время суток
Большое количество снега приносит неудобство и родителям с колясками.
„Пришлось перейти на санки, — жалуется мама годовалого малыша. — Но в коляске дочка у меня и спит, на санках так не пойдет. А тащить через сугробы коляску — ужасно тяжело“.
Сложная обстановка в городе наступала в эти снежные дни, когда темнело. В неблагоприятных погодных условиях приходится передвигаться и водителям личного транспорта.
Руководитель патрульной службы Центра мониторинга дорожного движения Вармо Рейн рассказал RusDelfi, что в связи с изменившимися погодными условиями количество дорожно-транспортных происшествий существенно возросло. Аварийная группа полиции гораздо чаще, чем обычно, выезжает на вызовы. При этом сотрудники справляются своими силами, дополнительные патрули не требуются. Два аварийных экипажа на смене – этого вполне достаточно.
Поскольку каждый год с первыми серьезными снегопадами обстановка на дороге резко меняется, полиция готова к тому, что вызовов становится больше. Люди не могут быстро перестроиться и продолжают ехать по привычке, как они это делали раньше – не соблюдают нужную дистанцию, не думают о том, что на скользкой дороге удлиняется тормозной путь. Опыт показывает, что к середине зимы эта проблема исчезает – водители привыкают к новым дорожным условиям и гораздо увереннее чувствуют себя за рулем. Но первые дни снегопадов всегда приносят увеличение числа ДТП.
Полиция напоминает всем водителям, что в таких напряженных условиях следует проявлять больше терпения и быть предельно внимательными за рулем. Стоит также запастись временем и выезжать заранее – из-за плохих дорожных условий и аварий на дорогах, которые собирают пробки, тот путь, что обычно вы проезжаете за полчаса, может растянуться на все полтора. Погодные условия меняются очень быстро, а снегоуборочная техника не всегда вовремя успевает чистить трассу. Полиция также рекомендует ехать медленнее, соблюдать дистанцию и учитывать затрудненную видимость в том числе и у других участников дорожного движения. Если следовать этим простым рекомендациям, все целыми и здоровыми смогут доехать до дома.