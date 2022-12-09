ТАБЛИЦЫ | В октябре увеличился дефицит товарообмена
По данным Департамента статистики, экспорт товаров в октябре 2022 года увеличился в текущих ценах по сравнению с тем же месяцем 2021 года на 11%, а импорт — на 15%.
Ведущий аналитик Департамента статистики Эвелин Пуура отметила, что в октябре товаров в текущих ценах было экспортировано на 1,8 миллиарда евро и импортировано на 2,1 миллиарда евро. Дефицит товарообмена в октябре составил 238 миллионов евро, что на 82 миллиона больше, чем год назад. „За первые десять месяцев 2022 года дефицит товарообмена увеличился практически в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, это означает, что мы по-прежнему ввозим больше товаров, чем экспортируем. Увеличению этой разницы способствует также более высокий рост цен на импортные товары и сырье, чем на экспортированные товары. За первые 10 месяцев цены на импортные товары выросли на 27% и на экспортные товары — на 25%“, — добавила Пуура.
Крупнейшим партнером Эстонии по экспорту в октябре этого года вновь была Финляндия (15% от общего объема экспорта Эстонии), далее следовали Латвия (14%) и Швеция (9%). В Финляндию более всего экспортировались природный газ, детали двигателей и металлоконструкции, в Латвию — электроэнергия, легковые автомобили и сырое молоко, а в Швецию — сборные деревянные строения и коммуникационное оборудование. Более всего увеличился экспорт в Латвию (на 68 миллионов евро), Швецию (на 23 миллиона евро) и Саудовскую Аравию (на 21 миллион евро). В Латвию по сравнению с прошлым годом экспортировалось больше электроэнергии, легковых автомобилей и топливных гранул, в Швецию — дверей и окон из древесины хвойных пород, а также сборных деревянных строений, в Саудовскую Аравию — пищевой пшеницы. В то же время уменьшился экспорт товаров в Соединенные Штаты Америки (на 62 миллиона евро), куда ввозилось меньше коммуникационного оборудования, и в Великобританию (на 27 миллионов евро), куда уменьшился экспорт минерального топлива.
Из товаров в октябре больше всего экспортировали минеральное топливо и электроэнергию (на 259 миллионов евро), электрооборудование (на 250 миллионов евро), сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (на 238 миллионов евро). По сравнению с октябрем прошлого года более всего увеличился экспорт сельскохозяйственной продукции, продуктов питания и механических машин. В то же время уменьшился вывоз металла и изделий из металла, а также минерального топлива и электроэнергии.
Если в октябре прошлого года доля товаров эстонского производства составила 72% от общего объема экспортируемых товаров, то в этом году она уменьшилась до 66%. Реэкспорт из Эстонии в годовом сравнении увеличился на 35%, а вывоз товаров эстонского производства — лишь на 2%. Более всего на уменьшение доли местных товаров от общего объема экспорта повлияло замедление экспорта минеральной продукции, коммуникационного оборудования, металлолома и сборных деревянных конструкций.
Больше всего товаров в Эстонию ввозилось из Финляндии (16% от общего объема импорта Эстонии), Латвии (12%) и Литвы (11%). По сравнению с октябрем прошлого года более всего (на 93 миллиона евро) увеличился импорт товаров из Латвии, далее следуют Финляндия (на 49 миллионов евро) и Кувейт (на 41 миллион евро). Из Латвии в Эстонию по сравнению с прошлым годом ввозили больше природного газа, из Финляндии — электроэнергии и из Кувейта — минерального топлива. Более всего уменьшился импорт из России (на 101 миллион евро) и Беларуси (на 56 миллионов евро).
Из товаров в октябре больше всего импортировалось минеральной продукции (на сумму 428 миллионов евро), электрооборудования (на 242 миллиона евро) и механических машин (на 206 миллионов евро). Больше всего в Эстонию увеличился импорт моторного топлива, природного газа, электроэнергии, легковых автомобилей и механических машин. В то же время уменьшился импорт древесины и изделий из древесины, а также металла и изделий из металла.