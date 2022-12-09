ТАБЛИЦЫ | В октябре увеличился дефицит товарообмена

Ведущий аналитик Департамента статистики Эвелин Пуура отметила, что в октябре товаров в текущих ценах было экспортировано на 1,8 миллиарда евро и импортировано на 2,1 миллиарда евро. Дефицит товарообмена в октябре составил 238 миллионов евро, что на 82 миллиона больше, чем год назад. „За первые десять месяцев 2022 года дефицит товарообмена увеличился практически в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, это означает, что мы по-прежнему ввозим больше товаров, чем экспортируем. Увеличению этой разницы способствует также более высокий рост цен на импортные товары и сырье, чем на экспортированные товары. За первые 10 месяцев цены на импортные товары выросли на 27% и на экспортные товары — на 25%“, — добавила Пуура.

Крупнейшим партнером Эстонии по экспорту в октябре этого года вновь была Финляндия (15% от общего объема экспорта Эстонии), далее следовали Латвия (14%) и Швеция (9%). В Финляндию более всего экспортировались природный газ, детали двигателей и металлоконструкции, в Латвию — электроэнергия, легковые автомобили и сырое молоко, а в Швецию — сборные деревянные строения и коммуникационное оборудование. Более всего увеличился экспорт в Латвию (на 68 миллионов евро), Швецию (на 23 миллиона евро) и Саудовскую Аравию (на 21 миллион евро). В Латвию по сравнению с прошлым годом экспортировалось больше электроэнергии, легковых автомобилей и топливных гранул, в Швецию — дверей и окон из древесины хвойных пород, а также сборных деревянных строений, в Саудовскую Аравию — пищевой пшеницы. В то же время уменьшился экспорт товаров в Соединенные Штаты Америки (на 62 миллиона евро), куда ввозилось меньше коммуникационного оборудования, и в Великобританию (на 27 миллионов евро), куда уменьшился экспорт минерального топлива.