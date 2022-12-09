ВИДЕО | На дорогах опасно! На шоссе Таллинн-Пярну произошла тяжелая авария

На место выехали полиция и скорая. Как сообщили в полиции, точные причины аварии устанавливаются.

Движение на месте ДТП какое-то время было нарушено, но к настоящему моменту ситуация нормализовалась.

Департамент транспорта еще вчера предупредил о снегопаде и сложных дорожных условиях.

Например, вчера дорожные условия на Таллиннской окружной дороге были настолько плохи, что полиции пришлось остановить движение.