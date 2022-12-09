ЧП и криминал
09.12.2022, 09:39

ВИДЕО | На дорогах опасно! На шоссе Таллинн-Пярну произошла тяжелая авария

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Сегодня около девяти часов утра на шоссе Таллинн-Пярну столкнулись два легковых автомобиля, Škoda и Toyota.

На место выехали полиция и скорая. Как сообщили в полиции, точные причины аварии устанавливаются.

Движение на месте ДТП какое-то время было нарушено, но к настоящему моменту ситуация нормализовалась.

Департамент транспорта еще вчера предупредил о снегопаде и сложных дорожных условиях.

Например, вчера дорожные условия на Таллиннской окружной дороге были настолько плохи, что полиции пришлось остановить движение.

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