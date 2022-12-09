Сводка за сутки: в ДТП пострадали четыре человека, задержано десять нетрезвых водителей

Около 10:35 66-летний мужчина на автомобиле Toyota Avensis въехал в Audi A6 Avant, которым управлял 34-летний мужчина, следовавший по главной дороге на улице Креэнхольми в Нарве. Audi, в свою очередь, повредила стоявшие перед поворотом автомобили Citroen Berlingo и Toyota Proace. Водитель Audi был доставлен в Нарвскую больницу для медицинского осмотра.

В 16:04 поступило сообщение о ДТП на Вильяндиском шоссе в Таллинне на улице Пийбри, где 28-летний мужчина не справился с управлением автомобилем BMW 320D и вылетел за пределы дороги. Водитель был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Около 16:31 произошла авария на 7-м километре дороги Кохтла-Ярве-Мяэтагузе. 58-летний мужчина выехал на автомобиле Volvo XC40 со второстепенной дороги на главную дорогу, и из-за сильного снегопада, не заметил приближающуюся Toyota Avensis Verso, за рулем которой находился 39-летний мужчина. После столкновения водитель Toyota был доставлен в Ида-Вирускую центральную больницу для медицинского осмотра.

В 18:05 на улице Ласнамяэ в Таллинне трамвай с 63-летним мужчиной за рулем столкнулся с автомобилем Kia Carnival, которым управлял 49-летний мужчина. На этом перекрестке трамвай выезжал на главную дорогу. Водитель автомобиля Kia был доставлен в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

За сутки задержаны двое водителей с признаками наркотического и восемь в состоянии алкогольного опьянения.