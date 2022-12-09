Под Москвой загорелся торговый комплекс „Мега Химки“. Площадь пожара составляет 18 тыс. кв. метров

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные экстренных служб, торговый комплекс горит по всей площади и площадь пожара составляет 18 тыс. квадратных метров. Ему присвоена четвертая категория сложности, одна из самых высоких.

Представитель МЧС сказал Интерфаксу, что загорелась кровля гипермаркета „OBI“. Сотрудники экстренных служб сказали агентству ТАСС, что в „OBI“ произошел взрыв, после которого началось обрушение конструкций.

Данных о пострадавших пока нет.

МЧС намерено привлечь к тушению пожара авиацию. На помощь экстренным службам прибывают пожарные из Москвы.

На видео, которые публикуются в телеграм-каналах, видно зарево и столбы дыма над торговым центром.

Кроме того, слышны и видны достаточно мощные взрывы. По данным экстренных служб, на которые ссылаются российские информагентства, в отделе стройматериалов взрываются аэрозоли и банки с краской.

О причинах пожара пока не сообщается. При этом сотрудники экстренных служб сказали Интерфаксу, что в числе рассматриваемых версий есть и поджог. „Рассматриваются различные версии, включая технические - короткое замыкание в электросети. Также рассматривается преднамеренные действия, то есть поджог“, - цитирует агентство своего источника.