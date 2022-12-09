ВИДЕО | Вратарь сборной Эстонии отбил четыре пенальти за „Арсенал“
Вратарь эстонской футбольной сборной Карл Якоб Хейн помог своему клубу, лондонскому „Арсеналу“ одержать победу над французским „Лионом“ со счетом 3:0 в товарищеском турнире в Дубае. После игры состоялась серия пенальти, где эстонский вратарь отразил четыре пенальти из пяти.
Обе команды с трудом реализовывали пенальти, и в итоге „Арсенал“ выиграл серию пенальти со счетом 2:1 и заработал дополнительное очко в товарищеском турнире.
В составе английского клуба отличились Габриэл Магальянс (19 минута), Эдди Нкетиа (33 минута) и Фабиу Виейра (39 минута).
Во второй игре товарищеского турнира клуб Хейна встретится с итальянским „Миланом“.
Смотрите серию пенальти:
Хейн поблагодарил фанатов „Арсенала“ в видеопосте после матча: „Спасибо за вашу поддержку в Дубае. Отличная победа, отличные три гола и отличная серия пенальти“.
Английская премьер-лига, в которой „Арсенал“ занимает первое место, возобновится 26 декабря, „Арсенал“ сыграет дома с „Вест Хэм Юнайтед“.