ПРЯМО СЕЙЧАС | Нидерланды сравнивают счет!(6)
Сегодня на ЧМ-2022 в Катаре состоятся первые четвертьфиналы. Сборная Хорватии обыграла по серии пенальти Бразилию, а теперь Нидерланды встречают Аргентину.
Сегодня на ЧМ-2022 в Катаре проходят два первых матча 1/4 финала. Первыми полуфиналистами стали хорваты, теперь отношения будут выяснять сборные Аргентины и Нидерландов.
На стадионе „Лусаил“ между собой играют сборные Аргентины и Нидерландов. 2:2
Вот эти парни будут решать судьбу второй путёвки в полуфинал.
Нидерланды: Нопперт, Блинд, Аке, ван Дейк, Тимбер, Думфрис, де Йонг, де Рон, Бергвейн, Депай, Гакпо.
Аргентина: Э. Мартинес, Акунья, Л. Мартинес, Отаменди, Ромеро, Молина, Мак Аллистер, Фернандес, Де Пауль, Альварес, Месси.
Гол! На 35-й минуте защитник Аргентины Науэль Молина вывел свою команду вперёд. Он сделал забегание в штрафную „оранжевых“, Лионель Месси нашёл его проникающей передачей, и Молина переиграл вратаря соперников.
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отдал голевую передачу в матче четвертьфинала чемпионата мира с Нидерландами. Для 35-летнего форварда это пятая результативная передача в матчах плей-офф мундиаля. По этому показателю он обогнал бывшего бразильского нападающего Пеле (4). Об этом сообщает Opta Sports в телеграм-канале.
Напомним, Месси также отдал седьмую голевую передачу на всех стадиях турнира и вышел среди лучших ассистентов турнира за всю историю на второе место, которое делит с Гжегожем Лято (Польша) и Пьером Литтбарски (Германия). Только у Диего Марадоны (8) больше результативных передач на чемпионатах мира.
На 73-й минуте Лионель Месси удвоил преимущество Аргентины, реализовав пенальти, который был назначен за фол на Маркосе Акунье.
35-летний форвард забил 10 мяч на чемпионатах мира в 24 матчах. По этому показателю он сравнялся с лучшим бомбардиром сборной Аргентины на турнире Габриэлем Батистутой, забившим 10 голов в 12 матчах. Также 10 голов на чемпионатах мира забивали Хельмут Ран (10 матчей, Германия), Гари Линекер (12, Англия), Теофило Кубильяс (13, Перу), Томас Мюллер (19, Германия), Гжегож Лято (20, Польша).
На 83-й минуте Стивен Бергёйс отыграл один мяч, переправив мяч головой в ворота Мартинеса после подачи партнёра — 1:2.
Потасовка! Паредес снёс Аке, а потом со всей силы зарядил по скамейке запасных Нидерландов! Голландцы дружно понеслись в его сторону, и началось! До ударов руками и ногами, как в матче „Зенит“ — „Спартак“, не дошло, но было очень горячо.
Форвард „оранжевых“ Вегорст сравнял счёт на 90+11-й минуте! 2:2
Форвард „оранжевых“ Ваут Вегорст, который вышел на замену, сранял счёт после розыгрыша штрафного удара. Тён Копмейнерс отдал пас в штрафную, и Вегорст поразил ворота Эмилиано Мартинеса.
Пошло дополнительное время.
До матча
В 1/8 финала Месси и компания обыграли Австралию (2:1), а Нидерланды уверенно обыграли США (3:1). На чемпионатах мира команды встречались между собой 5 раз. Самый знаковый матч состоялся в финале в 1978 году, тогда Аргентина одержала уверенную победу (3:1). На ЧМ-2006 эти сборные играли в одной группе и сыграли вничью 0:0. На ЧМ-2014 в полуфинале Аргентина обыграла голландцев в серии пенальти.
На ЧМ-2018 в России Аргентина отправилась домой после 1/8 финала (3:4 от Франции), а голландцы и вовсе не пробились на турнир. На ЧМ-2014 сборная Аргентины стала вице-чемпионом, Нидерланды - бронзовым призером.
Сегодня Месси может отправиться домой, упустив последний шанс завоевать трофей мечты и сравняться с Марадоной, а Нидерланды снова забыть на четыре года о своем первом в истории титуле чемпионов мира.
На стадионе „Эдьюкейшн Сити“ между собой сыграют сборные Хорватии и Бразилии 1:1 (4:2 в серии пенальти)
Явными фаворитами считаются бразильцы. Шансы хорватов на победу в основное время – примерно в шесть раз ниже. Вот так оценивается разрыв в потенциале соперников.
В стартовом составе сборной Хорватии вышли Ливакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса, Модрич, Ковачич, Брозович, Перишич, Пашалич, Крамарич.
Штаб сборной Бразилии решил, что с первых минут должны играть Алиссон, Милитао, Тиаго Силва, Маркиньос, Данило, Каземиро, Пакета, Рафинья, Винисиус, Неймар и Ришарлисон.
Не самый зрелищный и событийный первый тайм, но это нормально для решающих матчей — вылетать уже сейчас не хочется никому.
Команды не открыли счёт в первом тайме. На 25-й минуте Данило получил жёлтую карточку. Йосип Юранович совершил рывок по правому краю, прокинул мяч вперёд, а Данило в попытке отбора прямой ногой задел голову соперника.
Команды не открыли счёт и в основное время. Встреча перешла в дополнительное время. На 66-й минуте Лукас Пакета обработал мяч на входе в штрафную, продавил защитника и нанёс удар — Доминик Ливакович сократил дистанцию и парировал удар.
Доминик Ливакович сделал восемь сэйвов против Бразилии - это рекорд Хорватии на чемпионатах мира. На ЧМ-2022 только Войчех Шченсны в матче с Аргентиной делал больше сэйвов за матч (9).
Гол!!! Неймар обыграл хорватов!
И вот он долгожданный забитый мяч! Неймар придумал атаку по центру, на входе в штрафную отыгрался с Пакета, а уже в завершении обыграл вратаря и с острого угла пробил под перекладину!
Этот гол стал для 30-летнего футболиста 77-м в составе национальной команды. Он сравнялся по этому показателю с лучшим бомбардиром Бразилии Пеле.
Восемь из последних восьми матчей Хорватии в плей-офф ЧМ и Евро не были завершены в основное время.
Гол! Бруно Петкович сравнял счёт на 116-й минуте. Мислав Оршич прострелил от угла штрафной на радиус, откуда Петкович в касание нанёс удар — а мяч через рикошет от ноги защитника залетел в угол ворот. Отметим, что Оршич появился на поле на 114-й минуте, Петкович — на 72-й минуте.
Вторая подряд серия пенальти с участием хорватов.
Никола Влашич пробил сильно по центру - 1:0. Алиссон прыгнул в правый угол.
Ливакович отразил удар Родриго.
Майер тоже пробил по центру- 2:0. Алиссон вновь прыгнул правый угол.
Модрич тоже переиграл Алиссона. Пробил в угол, в который бразилец раньше прыгал - 3:1
Левакович угадал удар Каземиро, но удар был мощный рядом со штангой .
Педро засеменил и переиграл Леваковича - 3:2
Алиссон угадал удар Оршича, но не смог вытащить. Удар пришелся прямо под штангу.
Маркиньос ударил в штангу. И Хорваты выбили Бразилию из ЧМ. Выбили фаворита ЧМ!!
До матча:
Сборная Хорватии в 1/8 финала играла против Японии. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1 и все решилось в серии пенальти, где хорваты выиграли со счетом 3:1. После 120-минутой игры с Японией неизвестно физическое состояние возрастной сборной Хорватии. На нынешнем ЧМ сборная Хорватии пропустила только два мяча.
Бразилия с легкостью прошла в 1/8 финала, забив четыре мяча сборной Южной Кореи в первом тайме, а второй тайм команды просто доигрывали. Хорватия и Бразилия на чемпионатах мира играли между собой дважды, и дважды победу праздновали бразильцы.
На ЧМ-2014 Бразилия и Хорватия играли в матче открытия, тогда благодаря сомнительному пенальти победили бразильцы 3:1.
Статус главного фаворита турнира с каждой игрой все больше давит на сборную Бразилии, что может отразиться на результате и принести нам еще одну сенсацию.