ПРЯМО СЕЙЧАС | Нидерланды сравнивают счет!

На 83-й минуте Стивен Бергёйс отыграл один мяч, переправив мяч головой в ворота Мартинеса после подачи партнёра — 1:2.

35-летний форвард забил 10 мяч на чемпионатах мира в 24 матчах. По этому показателю он сравнялся с лучшим бомбардиром сборной Аргентины на турнире Габриэлем Батистутой, забившим 10 голов в 12 матчах. Также 10 голов на чемпионатах мира забивали Хельмут Ран (10 матчей, Германия), Гари Линекер (12, Англия), Теофило Кубильяс (13, Перу), Томас Мюллер (19, Германия), Гжегож Лято (20, Польша).

На 73-й минуте Лионель Месси удвоил преимущество Аргентины, реализовав пенальти, который был назначен за фол на Маркосе Акунье.

Напомним, Месси также отдал седьмую голевую передачу на всех стадиях турнира и вышел среди лучших ассистентов турнира за всю историю на второе место, которое делит с Гжегожем Лято (Польша) и Пьером Литтбарски (Германия). Только у Диего Марадоны (8) больше результативных передач на чемпионатах мира.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отдал голевую передачу в матче четвертьфинала чемпионата мира с Нидерландами. Для 35-летнего форварда это пятая результативная передача в матчах плей-офф мундиаля. По этому показателю он обогнал бывшего бразильского нападающего Пеле (4). Об этом сообщает Opta Sports в телеграм-канале.

Гол! На 35-й минуте защитник Аргентины Науэль Молина вывел свою команду вперёд. Он сделал забегание в штрафную „оранжевых“, Лионель Месси нашёл его проникающей передачей, и Молина переиграл вратаря соперников.

Вот эти парни будут решать судьбу второй путёвки в полуфинал.

На стадионе „Лусаил“ между собой играют сборные Аргентины и Нидерландов . 2:2

Сегодня на ЧМ-2022 в Катаре проходят два первых матча 1/4 финала. Первыми полуфиналистами стали хорваты, теперь отношения будут выяснять сборные Аргентины и Нидерландов.

Потасовка! Паредес снёс Аке, а потом со всей силы зарядил по скамейке запасных Нидерландов! Голландцы дружно понеслись в его сторону, и началось! До ударов руками и ногами, как в матче „Зенит“ — „Спартак“, не дошло, но было очень горячо.

Форвард „оранжевых“ Вегорст сравнял счёт на 90+11-й минуте! 2:2

Форвард „оранжевых“ Ваут Вегорст, который вышел на замену, сранял счёт после розыгрыша штрафного удара. Тён Копмейнерс отдал пас в штрафную, и Вегорст поразил ворота Эмилиано Мартинеса.

Пошло дополнительное время.

До матча

В 1/8 финала Месси и компания обыграли Австралию (2:1), а Нидерланды уверенно обыграли США (3:1). На чемпионатах мира команды встречались между собой 5 раз. Самый знаковый матч состоялся в финале в 1978 году, тогда Аргентина одержала уверенную победу (3:1). На ЧМ-2006 эти сборные играли в одной группе и сыграли вничью 0:0. На ЧМ-2014 в полуфинале Аргентина обыграла голландцев в серии пенальти.

На ЧМ-2018 в России Аргентина отправилась домой после 1/8 финала (3:4 от Франции), а голландцы и вовсе не пробились на турнир. На ЧМ-2014 сборная Аргентины стала вице-чемпионом, Нидерланды - бронзовым призером.

Сегодня Месси может отправиться домой, упустив последний шанс завоевать трофей мечты и сравняться с Марадоной, а Нидерланды снова забыть на четыре года о своем первом в истории титуле чемпионов мира.

На стадионе „Эдьюкейшн Сити“ между собой сыграют сборные Хорватии и Бразилии 1:1 (4:2 в серии пенальти)



Явными фаворитами считаются бразильцы. Шансы хорватов на победу в основное время – примерно в шесть раз ниже. Вот так оценивается разрыв в потенциале соперников.



В стартовом составе сборной Хорватии вышли Ливакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса, Модрич, Ковачич, Брозович, Перишич, Пашалич, Крамарич.

Штаб сборной Бразилии решил, что с первых минут должны играть Алиссон, Милитао, Тиаго Силва, Маркиньос, Данило, Каземиро, Пакета, Рафинья, Винисиус, Неймар и Ришарлисон.