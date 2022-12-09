ПРЯМО СЕЙЧАС | ЧМ-2022: Сотворит ли Хорватия сенсацию? Бразильцы перемудрили? Все идет по плану хорватов

Сегодня на ЧМ-2022 в Катаре пройдут два первых матча 1/4 финала. Первыми сыграют сборные Хорватии и Бразилии, а потом на поле выйдут сборные Аргентины и Нидерландов.

На стадионе „Эдьюкейшн Сити“ между собой играют сборные Хорватии и Бразилии (0:0).



Явными фаворитами считаются бразильцы. Шансы хорватов на победу в основное время – примерно в шесть раз ниже. Вот так оценивается разрыв в потенциале соперников.



В стартовом составе сборной Хорватии вышли Ливакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса, Модрич, Ковачич, Брозович, Перишич, Пашалич, Крамарич.

Штаб сборной Бразилии решил, что с первых минут должны играть Алиссон, Милитао, Тиаго Силва, Маркиньос, Данило, Каземиро, Пакета, Рафинья, Винисиус, Неймар и Ришарлисон.

Перерыв! Не самый зрелищный и событийный первый тайм, но это нормально для решающих матчей — вылетать уже сейчас не хочется никому.

Команды не открыли счёт в первом тайме. На 25-й минуте Данило получил жёлтую карточку. Йосип Юранович совершил рывок по правому краю, прокинул мяч вперёд, а Данило в попытке отбора прямой ногой задел голову соперника.

До матча:

Сборная Хорватии в 1/8 финала играла против Японии. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1 и все решилось в серии пенальти, где хорваты выиграли со счетом 3:1. После 120-минутой игры с Японией неизвестно физическое состояние возрастной сборной Хорватии. На нынешнем ЧМ сборная Хорватии пропустила только два мяча.

Бразилия с легкостью прошла в 1/8 финала, забив четыре мяча сборной Южной Кореи в первом тайме, а второй тайм команды просто доигрывали. Хорватия и Бразилия на чемпионатах мира играли между собой дважды, и дважды победу праздновали бразильцы.

На ЧМ-2014 Бразилия и Хорватия играли в матче открытия, тогда благодаря сомнительному пенальти победили бразильцы 3:1.

Статус главного фаворита турнира с каждой игрой все больше давит на сборную Бразилии, что может отразиться на результате и принести нам еще одну сенсацию.