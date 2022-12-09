ЧМ-2022: Хорваты сотворили сенсацию и отправили Бразилию домой!

Сегодня на ЧМ-2022 в Катаре пройдут два первых матча 1/4 финала. Первыми сыграют сборные Хорватии и Бразилии, а потом на поле выйдут сборные Аргентины и Нидерландов.

На стадионе „Эдьюкейшн Сити“ между собой играют сборные Хорватии и Бразилии 1:1 (4:2 в серии пенальти)



Явными фаворитами считаются бразильцы. Шансы хорватов на победу в основное время – примерно в шесть раз ниже. Вот так оценивается разрыв в потенциале соперников.



В стартовом составе сборной Хорватии вышли Ливакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса, Модрич, Ковачич, Брозович, Перишич, Пашалич, Крамарич.

Штаб сборной Бразилии решил, что с первых минут должны играть Алиссон, Милитао, Тиаго Силва, Маркиньос, Данило, Каземиро, Пакета, Рафинья, Винисиус, Неймар и Ришарлисон.

Не самый зрелищный и событийный первый тайм, но это нормально для решающих матчей — вылетать уже сейчас не хочется никому.

Команды не открыли счёт в первом тайме. На 25-й минуте Данило получил жёлтую карточку. Йосип Юранович совершил рывок по правому краю, прокинул мяч вперёд, а Данило в попытке отбора прямой ногой задел голову соперника.

Команды не открыли счёт и в основное время. Встреча перешла в дополнительное время. На 66-й минуте Лукас Пакета обработал мяч на входе в штрафную, продавил защитника и нанёс удар — Доминик Ливакович сократил дистанцию и парировал удар.

Доминик Ливакович сделал восемь сэйвов против Бразилии - это рекорд Хорватии на чемпионатах мира. На ЧМ-2022 только Войчех Шченсны в матче с Аргентиной делал больше сэйвов за матч (9).

Гол!!! Неймар обыграл хорватов!

И вот он долгожданный забитый мяч! Неймар придумал атаку по центру, на входе в штрафную отыгрался с Пакета, а уже в завершении обыграл вратаря и с острого угла пробил под перекладину!

Этот гол стал для 30-летнего футболиста 77-м в составе национальной команды. Он сравнялся по этому показателю с лучшим бомбардиром Бразилии Пеле.

Восемь из последних восьми матчей Хорватии в плей-офф ЧМ и Евро не были завершены в основное время.