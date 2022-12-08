ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (288-й день) | ООН выпустила доклад о расправах, совершенных российскими военными в Украине: убит как минимум 441 человек
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
За минувшие сутки силы обороны Украины отбили атаки в районах 15 населенных пунктов и поразили 6 пунктов управления противника. Об этом говорится в утренней оперативной сводке Генштаба ВСУ. В ней же сообщается о том, что войска РФ нанесли 7 ракетных и 16 авиационных ударов, а также совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза российских ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины сохраняется и в дальнейшем, предупредили в Генштабе.
В Херсонской области во время разминирования погибли четверо украинских полицейских, сообщил президент страны Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к согражданам. Кроме того, Зеленский рассказал подробности о российском ударе по городу Курахово Донецкой области. По его словам, под обстрел попали рынок, элеватор, заправка, автостанция и жилой дом. Погибли 10 человек.
Риски эскалации войны в Украине до ядерного конфликта уменьшились, считает канцлер ФРГ Олаф Шольц. „Россия прекратила угрожать применением ядерного оружия в ответ на красную линию, проведенную международным сообществом“, - заявил он в интервью изданиям медиагруппы Funke. Шольц напомнил о словах председателя КНР Си Цзиньпина о том, что ядерное оружие не должно быть применено, и о совместном заявлении стран „Большой двадцатки“ на этот счет.
Президент России Владимир Путин готовит почву для затяжной войны в Украине, пишет в своей ежедневной сводке американский Институт изучения войны (ISW). Аналитики делают такой вывод по итогам встречи Путина с Советом по правам человека при президенте, на которой он сказал, что „спецоперация“ в Украине может быть „длительным процессом“. „Путин заставляет российскую аудиторию ожидать затяжной, изматывающей войны в Украине, которая по-прежнему направлена на завоевание дополнительных украинских территорий“, - пишет ISW, отмечая, что информационная подготовка к долгой кампании идет в России с лета. „Нынешняя зацикленность Путина на продолжающихся наступательных операциях вокруг Бахмута и в других местах способствует способности Украины сохранять военную инициативу в других частях театра военных действий“, - пишут аналитики, отмечая, что дальнейшие оперативные успехи ВСУ зависят от их способности продолжать непрерывные операции в течение зимы.
Мониторинговая миссия ООН задокументировала убийства 441 мирного жителя Украины в первые шесть недель российского вторжения (341 мужчина, 72 женщины, 28 детей) в трех регионах страны. Об этом говорится в опубликованном 7 декабря докладе миссии. Авторы отчета подчеркивают, что реальное число погибших значительно выше, в том числе потому, что продолжается работа по подтверждению еще 198 убийств в Киевской, Черниговской и Сумской областях Украины, частично оккупированных Россией на начальных этапах вторжения. Больше всего убийств миссия задокументировала в Буче – 73 человека. Еще 105 убийств в этом городе пока расследуются.
Над центральной частью Севастополя утром прогремел мощный взрыв, за несколько секунд до этого очевидцы слышали звук, который, по их словам, напоминал звук пуска ракеты. Назначенный Москвой „мэр“ города Михаил Развожаев утверждает, что дежурный корабль Черноморского флота сбил беспилотный летательный аппарат над акваторией моря.
Российскому ракетному удару утром 8 декабря подвергся освобожденный Купянск Харьковской области. Ракета С-300 попала в землю под фундаментом административного здания. „Разрушена стена здания, поврежден автомобиль, выбиты окна. Предварительно - без пострадавших“, - сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
За последний месяц Вооруженные силы Украины приняли в эксплуатацию семь образцов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), произведенных в этой стране. „В настоящее время на рассмотрении находится еще 19 заявок о допуске к эксплуатации БПЛА украинского производства. Мы планируем принять решение по ним до конца года“, - написал в соцсети Facebook министр обороны Украины Алексей Резников. Ранее, по его словам, ВСУ получали 1-2 образца БПЛА в год.
Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией проводит обыски в монастырях Украинской православной церкви (УПЦ) в Житомирской области. „Их цель - выявление и противодействие подрывной деятельности российских спецслужб в религиозной среде нашего государства“, - говорится в сообщении пресс-службы СБУ в соцсети Facebook.
Российские войска обстреляли из артиллерии частный сектор города Торецк в Донецкой области, сообщил глава военной администрации региона Павел Кириленко в Telegram-канале. По его словам, российские снаряды разрушили и повредили не менее 12 домов. Известно об одном погибшем и двух раненых в результате этой атаки.
Российские военные завезли несколько реактивных систем залпового огня (РСЗО) „Град“ на захваченную Запорожскую атомную электростанцию. Об этом украинское предприятие „Энергоатом“ уведомило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). По информации украинской стороны, РЗСО размещены возле энергоблока № 6, рядом с территорией сухого хранилища отработанного ядерного топлива, где раньше в тайном режиме строили некие „защитные сооружения“. „Наиболее вероятная готовящаяся провокация – обстрелы противоположного берега Днепра, в частности городов Никополь и Марганец, этими установками „Град“ непосредственно с площадки ЗАЭС, пользуясь „прикрытием“ энергоблоков и хранилища отработанного ядерного топлива“, - отмечается в сообщении пресс-службы „Энергоатома“.
Британская разведка сообщила, что российская армия завершила подготовку 60-километровой системы траншей в Луганской области, и на линию фронта дислоцированы части элитной 1-й гвардейской танковой армии РФ.