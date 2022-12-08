ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (288-й день) | ООН выпустила доклад о расправах, совершенных российскими военными в Украине: убит как минимум 441 человек

За минувшие сутки силы обороны Украины отбили атаки в районах 15 населенных пунктов и поразили 6 пунктов управления противника. Об этом говорится в утренней оперативной сводке Генштаба ВСУ. В ней же сообщается о том, что войска РФ нанесли 7 ракетных и 16 авиационных ударов, а также совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза российских ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины сохраняется и в дальнейшем, предупредили в Генштабе.

В Херсонской области во время разминирования погибли четверо украинских полицейских, сообщил президент страны Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к согражданам. Кроме того, Зеленский рассказал подробности о российском ударе по городу Курахово Донецкой области. По его словам, под обстрел попали рынок, элеватор, заправка, автостанция и жилой дом. Погибли 10 человек.

Риски эскалации войны в Украине до ядерного конфликта уменьшились, считает канцлер ФРГ Олаф Шольц. „Россия прекратила угрожать применением ядерного оружия в ответ на красную линию, проведенную международным сообществом“, - заявил он в интервью изданиям медиагруппы Funke. Шольц напомнил о словах председателя КНР Си Цзиньпина о том, что ядерное оружие не должно быть применено, и о совместном заявлении стран „Большой двадцатки“ на этот счет.