Еврокомиссия прокомментировала решение Латвии лишить телеканал „Дождь“ лицензии на вещание

„Наш подход к российским независимым СМИ остается неизменным: мы приветствуем российские и белорусские независимые СМИ в ЕС. Они должны соблюдать национальные правила и процедуры, чтобы получить все необходимые лицензии для своей профессиональной деятельности и визы для въезда в ЕС“, - говорится в заявлении. При этом представитель ЕК напомнил, что существуют национальные процедуры для обжалования подобных решений.

„Информация от независимых СМИ имеет первостепенное значение для борьбы с иностранными информационными манипуляциями и вмешательством, включая дезинформацию, в том числе на русском языке“, - подчеркнул он.

Отзыв лицензии у „Дождя“ в Латвии

Глава NEPLP Ивар Аболиньш 6 декабря заявил, что вещание „Дождя“ в Латвии должно прекратиться 8 декабря „в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку“. За несколько дней до этого „Дождь“ был оштрафован на 10 тысяч евро за то, что в его эфире российская армия была названа „нашей“, а также показана карта РФ, включающая аннексированный Крым. Согласно заявлению NEPLP, первое предупреждение „Дождю“ было вынесено из-за отсутствия в его эфире языковой дорожки на латышском языке.

1 декабря ведущий Алексей Коростелёв, предлагая зрителям „Дождя“ сообщать каналу о нарушениях при мобилизации, сказал: „Многие из историй, написанных на наши почту и телеграм-бот, становятся опубликованными. И мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и просто элементарными удобствами на фронте“.

Украинские активисты и власти Латвии раскритиковали канал за якобы помощь военным РФ. Руководство „Дождя“ извинилось за инцидент и уволило Коростелёва, отметив, что он оговорился. Телеканал заявил, что не помогает российской армии и выступает против войны.