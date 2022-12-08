ЧП и криминал
08.12.2022, 20:26

Полиция просит помощи: в Таллинне пропала 7-летняя девочка

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Пропавшая девочка
Пропавшая девочка
ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 7-летней Крислин Каролины, которая не вернулась домой, она живет в столичном районе Мустамяэ.

У девочки закончились школьные уроки примерно в 12.30, но домой она до сих пор не вернулась.

Крислин Каролина одета в темно-синюю куртку с капюшоном, на ногах черные брюки и черная обувь с фиолетовой вышивкой. На голове черная шапка, носит белый шарф. С собой имеет фиолетовый ранец с изображением кошки.

Полиция просит всех, кто видел девочку или имеет информацию о ее местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.

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