На таллиннской окружной дороге крайне опасно: полиция перекрыла движение из-за гололедицы

По сообщению Департамента транспорта, в 19:35 полиция остановила движение возле Лагеди на 8-9 километре таллиннской окружной дороги из-за гололедицы. „Движение будет перенаправлено и восстановлено на участке только после того, как ремонтная техника сделает дорогу проезжей“, — сообщили в ведомстве.

Пока неизвестно, сколько времени это займет.

По сообщению пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, ДТП также произошло неподалеку на 6-м километре Таллиннской окружной дороги около 19:10. „Грузовик врезался в стоявшую полицейскую машину, но, к счастью, никто не пострадал“, — сообщили в департаменте.

Сегодня на таллиннской окружной дороге произошло несколько аварий.