Расследование „Медиазоны“: как украинцы получали паспорта РФ и почему им отказывали в медпомощи без российских документов

„Подавляющее большинство октябрьских паспортов было формально выдано в Ростовской области, — вероятно, в эту статистику попали также документы, полученные непосредственно на оккупированных территориях. Но более четверти паспортов получены в других местах по всей России“, — говорится в исследовании.

По данным „Медиазоны“, с октября украинцы с оккупированных территорий попали в редкую категорию тех граждан РФ, кто уже взрослый, но почему-то до сих пор не имеет паспорта. Это видно на графике выдачи первого паспорта гражданину РФ после 14 лет. Если за весь 2021 года было зафиксировано всего пять тысяч таких случаев, то в октябре 2022 года — свыше 44 000.

Данные показывают, что в октябре 2022 года, сразу после подписания документа об аннексии части нескольких областей Украины, количество выданных российских паспортов снова резко сократилось. Дело в том, что с этого момента живущие на захваченных территориях люди автоматически принимались в гражданство России после принесения присяги. То есть, с точки зрения российских законов, эти украинцы теперь не иностранцы, а россияне, которым не надо заново получать гражданство.

Ситуация изменилась в июле, когда Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение гражданства для всех украинцев, без подтверждения проживания на оккупированных территориях. В третьем квартале 2022 года украинцы установили рекорд по получению российского гражданства за последнее время (было выдано более 200 000 документов).

До начала войны граждане Украины были лидерами среди иностранцев, которые получали российское гражданство. По утверждению властей РФ, с 2016 по 2020 год российское гражданство получили почти 1 миллион украинцев, — включая жителей Донбасса, где власти непризнанных республик раздавали свои паспорта. После нападения России количество украинцев, желающих получить российский паспорт, резко сократилось, свидетельствуют квартальные данные Главного управления по вопросам миграции МВД России.

Особая ситуация с выдачей паспортов украинцам сложилась в Крыму. До июля 2022 года на полуострове почти не было заявок на получение российского гражданства, но потом Путин подписал указ об упрощенном оформлении гражданства всем украинцам без исключения, и к концу октября на полуострове обнаружилось почти 130 000 желающих получить паспорта РФ.

Как рассказала „Медиазоне“ занимающаяся вывозом украинских беженцев волонтерка Наталья, в Крым в основном едут люди из Херсонской области. „Часто им отказывают в любой медицинской и социальной помощи без паспортов РФ. При этом у тех, кто, например, из Каховки, выбора остаться на украинской территории нет, так как сейчас российские военные часто занимают жилье украинцев на этом берегу. Также есть те, кто был вывезен до освобождения Херсона. Все они без паспортов оказываются в очень тяжелом положении, и их принуждают таким образом получать паспорта“.

Издание отмечает, что в августе и сентябре иностранцам выдавали по 13 000 документов (и еще 8000−9000 паспортов для россиян). В октябре новых паспортов оказалось больше 30 000, причем их выдали по старой схеме — через получение гражданства.

Всего с апреля по сентябрь российское гражданство получили около 211 000 украинцев. В октябре по новой схеме российские паспорта по всей стране получили около 40 000 человек, еще около 30 000 оформили их по старой схеме в Крыму. Это совпадает с официальной позицией МВД России, которое в ноябре отчиталось о более чем 80 000 новых граждан после издания законов о аннексии областей Украины. Таким образом, с начала войны и до конца октября российские паспорта получили почти 300 000 украинцев.

Украина называет беженцев, поехавших в Россию, незаконно депортированными гражданами. Они настаивают, что у людей, покидающих зону боевых действий или разрушенные войной города, нет выбора, куда ехать.