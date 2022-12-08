Горькая пилюля для государственной компании. Operail о прекращении бизнеса с Россией: люди потеряют работу

Вчера премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) заявила, что не считает правильным желание Operail начать перевозки российского никеля в Финляндию, и что правительство дало компании соответствующую директиву - все дела с Россией должны быть прекращены. Это же сообщение подтвердил и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу на сегодняшней пресс-конференции в правительстве.

Сегодня Operail сообщила в пресс-релизе, что нынешний владелец ожидает от AS Operail, что цель компании состоит в том, чтобы продолжать заниматься прибыльной и эффективной экономической деятельностью и поддерживать способность перевозить товары по железнодорожной инфраструктуре Эстонии, но при этом необходимо соблюдать все санкции и постепенно в случае необходимости отказываться от деловых отношений с российскими и белорусскими компаниями.

„Эти рекомендации правлением Operail были выполнены. Из-за прекращения российского и белорусского транзита объем грузов Operail сократился вдвое по сравнению с прошлым годом, более 200 человек потеряли или вот-вот потеряют работу“, — поясняет Operail, подчеркнув, что полностью закрыть бизнес сложно.

„Целью постепенного сокращения (а не резкого прекращения) перевозки грузов из России является снижение связанных с этим потерь. Найти замену исчезающим товарам, чтобы сохранить стратегически важную пропускную способность железнодорожного транспорта в Эстонии и сократить экономический ущерб “.

Государственная компания сообщает, что клиентами Operail являются эстонские компании, деятельность которых до сих пор зависела от сырья, произведенного в России, - им тоже нужен был переходный период, чтобы найти подходящее сырье в других частях мира, чтобы деятельность компании не прекращалась.

Сегодня правление, совет и владелец Operail обсудили полное прекращение перевозки грузов российского происхождения. Если владелец подтвердит новые решения, правление получит новые ориентиры для действий.

Грузооборот Operail может сократиться еще на 65-70 процентов в новом году из-за возможного прекращения перевозки грузов российского происхождения. К сожалению, это влечет за собой дополнительные увольнения, говорится в открытом письме Operail.