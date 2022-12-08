ФОТО | Зайдите в самообслуживание! Eesti Energia по ошибке отправила неправильные счета

„Пожалуйста, проверьте свои счета Eesti Energia. По какой-то причине в этом месяце многие клиенты добавили подозрительные платежи по аренде зарядных устройств. Это их ошибка, и если они не исправят ее сами, то будут платить за воздух“, — пишет клиент Eesti Energia в социальных сетях.