ФОТО | Зайдите в самообслуживание! Eesti Energia по ошибке отправила неправильные счета
Некоторые клиенты Eesti Energia по ошибке получили неверные счета, пишет Delfi Ärileht.
„Пожалуйста, проверьте свои счета Eesti Energia. По какой-то причине в этом месяце многие клиенты добавили подозрительные платежи по аренде зарядных устройств. Это их ошибка, и если они не исправят ее сами, то будут платить за воздух“, — пишет клиент Eesti Energia в социальных сетях.
По словам Эстер Аусмеэс, директора по розничной торговле Eesti Energia на эстонском рынке, из-за ошибки в счете почти 100 клиентов, выбравших решение по аренде тепловых насосов или зарядных устройств для электромобилей, по ошибке получили счет с неверно введенной суммой арендной платы.
„Все затронутые клиенты были идентифицированы, с ними связались, и уже выставлены новые и правильные счета. Приносим извинения за неудобства“, — добавила Аусмеэс.