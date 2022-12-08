Шенген с 1 января расширяется. Румынию и Болгарию снова не пустили, кто выступил против?

„Когда мы едины, мы сильны. И, конечно, в этом вопросе о Болгарии и Румынии мы оказались не едины. И это меня печалит“, - сказала журналистам после заседания министров член Еврокомиссии Юльва Юханссон.

Европейская комиссия и Европейский парламент уже довольно давно пришли к выводу, что обе страны готовы присоединиться к Шенгенской зоне и отвечают необходимым формальным требованиям, в том числе в том, что касается пограничного контроля, защиты данных и визовой политики.

Но Австрия и Нидерланды все-таки подозревают, что пограничники и чиновники двух южных стран все еще слишком склонны к коррупции и будут пропускать в Шенгенскую зону нелегальных иммигрантов за деньги.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер ранее заявил, что Вена выступает против вступления Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону.

„Нам нужно больше времени. На данный момент у нас в Австрии 75 тысяч незарегистрированных нелегальных мигрантов - это означает, что они пересекли внешнюю границу ЕС и добрались до Австрии. Сначала нужно решить эту проблему“, - сказал он.

Нехаммер призвал разработать план укрепления европейских границ и попросил отложить голосование по совместной заявке Болгарии и Румынии до августа следующего года.

Австрия утверждает, что новый приток просителей убежища через западно-балканский маршрут демонстрирует неспособность справиться с миграцией - хотя через Румынию этот маршрут не проходит.

„Миграционные потоки проходят не через Румынию, а в основном через Сербию“, - отреагировал министр внутренних дел Румынии Лучиан Боде.

Нидерланды не возражают против присоединения Румынии, но по-прежнему выступают против приема Болгарии.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте поставил под сомнение способность Болгарии охранять свои внешние границы и намекнул, что мигранты могут незаконно попасть в страну, заплатив 50 евро пограничникам.