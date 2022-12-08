Уволенный за отказ вакцинироваться нарвский полицейский выиграл дело в суде

Незаконными были признаны как само требование обязательной вакцинации, так и решение об увольнении в связи с отказом полицейского делать прививку от Covid-19.

„В конце 2021 года Департамент полиции и погранохраны отстранил от службы 38 человек, которые были не согласны с требованием вакцинироваться от Covid-19. Александр Урб был в их числе. Всего в суд было передано 12 дел, которые на данный момент находятся на разных этапах рассмотрения. У каждого человека есть право оспорить решение суда, и этим правом воспользовался Александр, а также несколько других отстраненных от службы сотрудников полиции“, - прокомментировала ситуацию представитель юридического бюро Департамента полиции и погранохраны Ирина Пунько.