Уволенный за отказ вакцинироваться нарвский полицейский выиграл дело в суде(4)
В Тартуском административном суде жалоба бывшего полицейского Александра Урба была удовлетворена частично, но в ее ключевых частях суд встал на сторону истца, сообщает rus.err.
Незаконными были признаны как само требование обязательной вакцинации, так и решение об увольнении в связи с отказом полицейского делать прививку от Covid-19.
Суд первой инстанции также обязал департамент выплатить Урбу компенсацию в размере шести должностных окладов.
Департамент полиции и пограничной охраны пока также не решил, станет ли он обжаловать это решение.
„В конце 2021 года Департамент полиции и погранохраны отстранил от службы 38 человек, которые были не согласны с требованием вакцинироваться от Covid-19. Александр Урб был в их числе. Всего в суд было передано 12 дел, которые на данный момент находятся на разных этапах рассмотрения. У каждого человека есть право оспорить решение суда, и этим правом воспользовался Александр, а также несколько других отстраненных от службы сотрудников полиции“, - прокомментировала ситуацию представитель юридического бюро Департамента полиции и погранохраны Ирина Пунько.