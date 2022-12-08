08.12.2022, 21:30
Преступники пытались взломать банкомат, но до денег не добрались
ФОТО: | Delfi Meedia
В ночь на 7 декабря бригада охранного предприятия сообщила о взломе помещения банкомата в Пуурмани (Йыгевамаа) и попытке кражи наличных денег, передает Лыунаская префектура Департамента полиции и погранохраны.
Полицейский патруль, отреагировавший на сообщение, установил, что внешние стенки банкомата были повреждены, но преступники не смогли получить наличные деньги.
Полиция задокументировала место преступления и собрала необходимые улики для расследования. Виновников деяния не поймали, точные обстоятельства произошедшего полиция выяснит в рамках уголовного производства.