ЧП и криминал
08.12.2022, 21:30

Преступники пытались взломать банкомат, но до денег не добрались

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

В ночь на 7 декабря бригада охранного предприятия сообщила о взломе помещения банкомата в Пуурмани (Йыгевамаа) и попытке кражи наличных денег, передает Лыунаская префектура Департамента полиции и погранохраны.

Полицейский патруль, отреагировавший на сообщение, установил, что внешние стенки банкомата были повреждены, но преступники не смогли получить наличные деньги.

Полиция задокументировала место преступления и собрала необходимые улики для расследования. Виновников деяния не поймали, точные обстоятельства произошедшего полиция выяснит в рамках уголовного производства.


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